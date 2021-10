Travaglio&Co. O se preferite la ditta FALSO Quotidiano,non ne azzeccano una: tutti i leader che hanno affondato

Non si tratta d’individuare un Re Mida al contrario, ma di fotografare quello che le statistiche raccontano. Giuseppe Conte, l’uomo della rinascita del grillismo secondo le più rosee aspettative, non ha apportato un granché alla Raggi, che era destinata alla sconfitta di suo, ma soprattutto non ha giocato un ruolo nelle vittorie della coalizione di centrosinistra a Milano, Napoli e Bologna, dove i tre neo-sindaci avrebbero comunque trionfato. A dirlo sono i numeri e qualche constatazione di buon senso. Del resto, che il vento spirasse da un’altra parte rispetto al giustizialismo era cosa nota da qualche tempo, con i referendum sostenuti da Lega e Radicali che hanno galoppato sulle ali dell’entusiasmo per tutto il periodo che ha preceduto l’appuntamento elettorale.

Ma questa dei leader della sinistra massimalista incoronati e poi crollati sotto i colpi del realismo è una vicenda radicata che oltrepassa il contemporaneo e rischia di divenire regola.