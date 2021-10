Draghi: “Il governo va avanti, non segue il calendario elettorale”

Dopo lo strappo, il premier vedrà Salvini: “Non c’è alcuna patrimoniale, non aumenteremo le tasse sulla casa”

“Il governo va avanti: l’azione del governo non può seguire il calendario elettorale”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia, rispondendo a una domanda sull’eventuale apertura di una crisi dopo gli attacchi di Matteo Salvini e lo strappo che c’è stato ieri sulla riforma del fisco, con la Lega che non ha appoggiato il provvedimento, disertando il consiglio dei ministri.

Il premier, al termine del vertice Ue-Balcani in Slovenia, ha fatto sapere che incontrerà il segretario del Carroccio: “Ieri o l’altro ieri ho detto chiedete a Salvini. Oggi lui ha parlato e ha detto che la partecipazione al governo non è in discussione: ci vedremo nei prossimi giorni”. La sua partecipazione al governo, ha aggiunto, non è in discussione.

Rispondendo alle critiche di Salvini ha poi dichiarato che la riforma del catasto “non è una patrimoniale” e il governo “non aumenterà le tasse nè toccherà le case degli italiani”.

CARI SALVINIANI E ANCHE MELONIANI! Onestamente le vostre preoccupazioni stento a comprenderle. Abbiamo la forte necessità (ripeto, necessità) di adeguare il catasto alla situazione attuale (case e terreni non dichiarati che sfuggono al fisco, affitti da quattro soldi per immobili di pregio, ecc), ma il problema è che spesso gli affitti “risultano” (non “sono”) bassi proprio perché il valore catastale non è quello corretto. Se si affittasse a 100 euro/mese un attico a Fontana di Trevi regolarmente accatastato, il giorno dopo si ritroverebbe la GdF a farle le pulci …e poi voi vi preoccupa di cosa ci farà il governo che ci sarà tra 5 anni? Mettiamo innanzitutto ordine in questa jungla, poi si vedrà; qualsiasi governo che seguirà, se avesse necessità di aumentare le tasse lo farebbe lo stesso, catasto o non catasto, e allora? Guardate che tra i peggiori problemi che abbiamo in Italia c’è l’evasione fiscale che è ampiamente favorita anche dalla imperfetta conoscenza della base imponibile; questo a sua volta genera quella distorsione, che si perpetua nel tempo, che fa si che ci siano situazioni nelle quali chi abita in una casa modesta paga di più di chi vive in un appartamento di lusso. Io, anzi, auspicherei che si mettesse mano alla tassazione in ragione dei valori corretti. Se voi, come me, abitate in un appartamento “normale” avrà ben poco da temere. E comunque vi ripeto che sarà una questione sulla quale si dovrà misurare il prossimo governo, non l’attuale; semmai dovrà essere un punto di attenzione da parte nostra quando ci sarà la campagna elettorale nel 2023.

