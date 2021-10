«Nessuno pagherà di più o di meno»Draghi assicura che con il nuovo catasto non cambierà la tassazione

Nonostante la defezione della Lega in Consiglio dei ministri, Mario Draghi tira dritto e approva il testo sulla delega fiscale, che contiene anche la riforma del catasto contestata dal Carroccio. «Il perché ce lo spiegherà Salvini», ha detto il presidente del Consiglio in conferenza stampa con il ministro dell’Economia Daniele Franco.

In merito alla riforma del catasto, Draghi ha assicurato che «nessuno pagherà di più o di meno». E commentando il risultato delle elezioni amministrative, ha ammesso: «Non ha indebolito il governo, ma non so neanche se lo abbia rafforzato».

«Questa è una legge delega generale, che poi andrà riempita dei contenuti, che sono i decreti delegati», ha detto il premier. Sui decreti delegati «ci sarà un ulteriore confronto in Parlamento». Non è quindi «l’ultima parola sul fisco, purtroppo e per fortuna. Il processo non è così semplice prenderà molti anni».

Ci vorranno 18 mesi di tempo, verrà costituita una commissione che lavorerà con il ministro Franco – ha detto il premier – e poi ci sarà l’implementazione di quello che contiene i decreti delegati.

Draghi ha chiarito anche i contenuti della riforma del catasto. «Il governo si impegna ad accatastare tutto quello che oggi non è accatastato», ha detto Draghi. Ci sarà una «revisione delle rendite catastali, adeguandole alle rendite di mercato. Ci vogliono cinque anni, nessuno pagherà di più o di meno. Le rendite su cui si basa oggi la tassazione restano invariate. Non cambia l’imposizione fiscale su case e terreni». Insomma, non si decide di cambiare le tasse – ha confermato Draghi.

La Lega aveva chiesto tempo per analizzare i contenuti della bozza. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che rappresentava il partito al posto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha lasciato in anticipo la riunione della cabina di regia, dicendo che il Carroccio avrebbe approfondito la bozza contenente anche la riforma del catasto, che i leghisti però non condividono. E nessuno del partito ha partecipato al consiglio dei ministri.

La bozza

«Il nostro sistema fiscale è stato disegnato nei primi anni Settanta, circa 50 anni fa», ha ricordato il ministro Franco. Il «disegno va aggiornato». La base di partenza è la relazione realizzata dalle commissioni Finanze di Camera e Senato dopo lavoro di indagine sull’assetto del sistema fiscale. È «un’occasione per riordinare l’assetto normativo che ha subito molti interventi parziali».

La bozza di delega al governo è composta da dieci articoli, tra cui – oltre alla revisione dell’Iva e dell’Irpef – compare appunto anche un articolo per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto di fabbricati. La Lega chiede di togliere la revisione degli estimi catastali e puntare sull’emersione degli immobili non accatastati.

La bozza del documento fissa tra gli obiettivi un aggiornamento del sistema della mappatura catastale – in particolare su immobili non censiti, abusivi, edificabili accatastati come agricoli – e nuovi criteri aggiuntivi per la descrizione degli immobili da utilizzare a partire «dal 1 gennaio 2026». Si precisa che «i nuovi criteri non» saranno utilizzati «per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali». Ci saranno un aggiornamento periodico di valori e rendite e norme ad hoc per gli immobili storico-artistici.

La delega del governo prevede poi che si riducano gradualmente le aliquote medie Irpef «anche al fine di incentivare l’offerta di lavoro e partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili». Nell’ottica della progressività, si punta anche a ridurre gradualmente «le variazioni eccessive delle aliquote marginali».

Un altro degli obiettivi indicati dal governo è quello del riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall’Irpef «tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull’equità e sull’efficienza dell’imposta».

Non entra nel dettaglio della tattica, perché non è il suo mestiere disegnare la strategia politica della Lega. Ma Mario Draghi fatica a comprendere le ragioni di Matteo Salvini.

Quando Massimo Garavaglia lo informa che la Lega non prenderà parte al Consiglio dei ministri chiamato ad approvare la delega fiscale, il premier nasconde a fatica il suo stupore. Neanche 24 ore prima era stato il leader del Carroccio in persona a tirarlo per la giacca senza apparente motivo, commentando il risultato del primo turno delle amministrative con una frase che agli occhi del capo del governo come una chiara forzatura: “Nessuno tocchi Draghi“.

Nervoso, evidentemente con ancora addosso le scorie della sconfitta, infastidito dalle analisi dei giornali, un giorno più tardi è proprio Matteo Salvini a far ballare il governo, a dire che la delega fiscale “non è l’oroscopo” e a chiedere che “si cambi metodo“, puntando il dito dunque sulla gestione della maggioranza dello stesso premier.

E’ un gesto che Draghi aveva messo in conto, avendo ormai da qualche tempo imparato a conoscere Salvini. Il leader del Carroccio è solito usare il suo istinto politico, sprovvisto com’è di capacità tattica e predisposizione al disegno di lungo periodo. Un fallo di reazione dopo la batosta elettorale, dunque, per Draghi era nelle cose. Ma il premier non pensava sarebbe stato indirizzato proprio contro di lui. “Non lo capisco“, ha confidato ai suoi più stretti collaboratori e anche ai ministri leghisti con cui ha sviluppato in questi mesi un rapporto schietto., senza filtri Il premer è convinto che il risultato uscito dalle urne sia chiaro: la Lega è stata punita perché al governo ma in maniera poco convinta, ondivaga nel suo modo di partecipare all’esecutivo, marginalizzata dagli sbalzi d’umore del suo leader, poco seria nell’inseguire i cavalli di battaglia di pochi estremisti.

Di nuovo: non lo dice apertamente, perché la considera un’invasione di campo, ma Draghi pensa che Salvini si stia facendo del male da solo. “Eravamo d’accordo“, riflette ad alta voce parlando della delega fiscale. Per diversi minuti, al telefono con Garavaglia prima e con Giorgetti poi, cerca di convincere la Lega a non disertare. Non ci riesce: è chiaro ai suoi occhi che non si tratti di una decisione nel merito, ma di una mossa studiata a tavolino. Eppure non sa decifrarne il senso, non ne riconosce l’approdo, visto che Salvini in serata gli assicura di non voler aprire alcuna crisi.

In ogni caso, non perde troppo tempo a ragionarci sopra. Arrivato in Consiglio dei ministri, Mario Draghi è asciutto con tutti gli altri. “Come vedete, non sono presenti i vostri colleghi della Lega“. Punto. Non c’è margine per ulteriori discussioni, per gossip o discussioni infinite. “Il governo va avanti“, sancirà poco dopo in conferenza. Con o senza Salvini, è il sottotesto.