Renzi: “A Roma direi Gualtieri. L’area riformista è decisiva in Aula e lo sarà nel 2023”

“In Parlamento siamo già decisivi, come sa Salvini che abbiamo mandato a casa dopo il Papeete nel 2019 e Conte che abbiamo mandato a casa dopo la crisi del 2021.

Siamo stati decisivi per mettere Draghi al posto di Conte, Figliuolo al posto di Arcuri, Cartabia al posto di Bonafede, Cingolani al posto di Costa.

Siamo già decisivi. Sul Quirinale daremo una mano ma è presto per parlarne.”

Ha vinto il centrosinistra o l’alleanza Pd-M5S, presidente Renzi?

«Ha vinto il centrosinistra. Hanno perso i 5 Stelle e hanno perso Salvini e Meloni. Una rivincita per la politica contro il populismo. È stata una splendida giornata».

Vista la frana M5S, pensa che il Pd a questo punto potrebbe ripensare l’asse rosso-giallo?

«Con oggi si chiude la stagione del “O Conte o morte”. È come se oggi si chiudesse la lunga parabola della crisi di governo. Il Pd sembrava sotto shock, quasi vittima dell’incantesimo grillino. Oggi è tornato libero, bene. Conte riempie le piazze ma non le urne. Dove i grillini hanno amministrato, come nella Capitale e a Torino, gli elettori scappano. Ma anche altrove per loro è un disastro: a Milano stanno fuori dal consiglio, a Bologna Isabella Conti fa il doppio di Conte. Persino la vituperata Italia Viva elegge più sindaci dei grillini. Alla faccia dei sondaggi».

Ora i romani dovranno scegliere tra Michetti e Gualtieri. Calenda ha già detto che non darà indicazioni di voto: lei come schiererà Italia Viva?

«Se fossi romano avrei votato Carlo Calenda. Se dovessi scegliere tra Gualtieri e Michetti non avrei dubbi: voterei Roberto, non certo il candidato della Meloni. Calenda giustamente si pone il tema del rispetto dei tanti cittadini, anche di destra, che lo hanno votato. Io però tra Michetti e Gualtieri non ho dubbi».

