L’ecclettismo togliattiano, che soprattutto in Italia (non senza ragione) veniva chiamato “doppiezza” essa gioca sull’ambiguità, ricordo la definizione di un segretario del PCI che lo definì “partito rivoluzionario conservatore”. Che l’ambiguità verso posizioni antitetiche, sia l’unica condizione per mantenere una parvenza di unità nel PD appare possibile, di questo Letta (ritengo ne sia fin troppo cosciente): certo le larghe coalizioni, è vero vincono, ma questo non significa che l’apporto di tutti sia uguale: nel caso di Bologna vi è chi soprattutto in termini di programma ha dato un non secondario contributo, c’è chi ha è riuscito ad unire a tale contributo anche un misurabile tesoretto di voti e chi viceversa ha mostrato la sua irrilevanza. Un PD sensibile alle istanze pragmatiche ed innovative del centro moderato, ha tuttavia bisogno di mostrarsi un interlocutore credibile, capace anche di scelte di campo, l’Emilia Rossa e i Ceti Medi Prodottivi non creò scandalo nemmeno nel clima fortemente ideologizzato del dopo II GM. Inoltre come è noto, è un ossimoro la pretesa di fare la frittata senza rompere i gusci delle uova.

PS: Mia Opinione spero legittima, con la Secchiarrani raramente mi sono trovato d’accordo con le sue opinioni e l’ultima volta che è successo è così lontana nel tempo, da non ricordarla, certe affermazioni sono scontate, ma a mio vedere non vere, anche se appartengono, al bagaglio del politico miracolato, che riceve un assist imprevisto, che è frutto dell’interazione tra ti giocatori di tutte le parti che si influenzano reciprocamente, come in questo caso non è il loro merito quanto gli errori e la scarsa capacità degli avversari che ha avuto un ruolo molto importante, maggiore di una linea vincente del miracolati: in buona sostanza come succede a volte in certe partite di calcio, il cui la squadra perdente ha fatto quasi tutti goal, ma con il piccolo particolare che ne ha messi più nella propria rete (autogoal) che in quella degli avversari.

Alle politiche sarà tutta una altra partita, le premesse personalmente, non mi convincono: sia l’ alleanza del tavolino a tre zampe con l’ectoplasma con la cosa camaleontica di Conte, e rispolverare un’innovativa proposta di un nuovo Ulivo, che dovrebbe vedere i fratellastri figli ancillari tra la nobiltà marxista e la seducente servetta del riformismo liberal democratico, quindi un nuovo ulivo, che di nuovo ha solo il nome, appoggiandosi essenzialmente sulla sinistra dinastica, poca differenza fa, che si chiami LeU e S.I. e non RC: non sarà un sorpresa se da quella parte arriverà il siluro. Al tubo di lancio non mi stupirà se vi sarà un yachtman enologo da i baffetti sempre curati, che è già pratico nel mettere in confusione il bonario, Prodi per poi accusarlo di non saper fare i conti. Ma allora capitalizzò il crollo dell’ulivo insediando una Commissione Bicamerale insieme al Cavaliere (allora giovane e aggressivo), che lo lascio con le mani piene di fumo! Scusatemi per il giudizio tranciante, ma tutto ciò ha l’odore ammuffito del déjà vu!

