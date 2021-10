Salvini ha iniziato un gioco pericoloso ma non sa come va a finire. Il pallone si e sgonfiato. Comunque fino all’elezione del Quirinale non succederà nulla

Vi ricordate il ragazzo che portava il pallone nel campetto e che voleva decidere tutto altrimenti se ne andava – pallone compreso ? OK UN PALLONE SGONFIATO.

Può capitare di sbagliare il candidato alle elezioni, magari due, ma quando li sbagli tutti qualche domanda te la devi porre… Già, averla questa umiltà!

Vedere e sentire Draghi e Capitan Fracassa ,duellanti ,sembrava vedere la stessa scena di un nanerottolo che agita pugni e calci contro un gigante che lo mantiene con una sola mano sulla testa.

Non succederà nulla? Non credo: Draghi già ha tollerato troppo le bizze di Salvini, quando prima lo metterà con le spalle al muro. E. Prima lo farà e tanto meglio sarà : ne ho le “tasche” piene di quel personaggio.

Non solo sbaglia troppo ma… peggio ancora…. non impara dagli errori e continua a fare stupidaggini. Un giorno… forse… i simpatizzanti del cdx e quelli del csx, tra tutte le differenze, scopriranno di avere in comune almeno una cosa: vogliamo essere ben governati. Il Paese ora ha bisogno di stabilità e moderazione.

E. Voi Stellati augurate lunga vita al buon Salvini. Con le sue quotidiane mattane ha nascosto il disastro dei Bimbi di Conte, cacciati a pedate da tutte le amministrazioni

L’Italia necessita di forti cambiamenti per allinearsi con i paesi più forti dell’ UE, 120mld di evasione fiscale e un patrimonio immobiliare fuori controllo sono due segnali di un paese che naviga a vista senza un orizzonte di futuro.

Chi contrasta questi cambiamenti in prospettiva non fa gli interessi del suo paese e paradossalmente lo condanna ad un futuro di mediocrità.

COSA. Succederà ! Draghi per essere candidabile al Colle deve dimettersi da capo del governo! Ma ora non può lasciare Palazzo Chigi altrimenti non arrivano i soldi dell’UE! che arriveranno solo se la Lega sarà all’opposizione. Il caporale resiste ma sente forti calci negli stinchi. La Lega fuori dal governo si sfascia. Il nuovo presidente del Colle deve essere eletto da una maggioranza NON sovranista ed europeista. In Europa la partecipazione per il Quirinale di Lega e FDI NON è gradita. Si rischia la sospensione dei finanziamenti. Il caporale DEVE uscire dal governo. Draghi DEVE rimanere con una nuova maggioranza! Ora DEVE succedere lo STRAPPO!

