Forse è l’unica speranza affinché l’Italia diventi davvero un paese normale, con una politica normale, con una destra normale. Tana libera tutti e ricominciamo da capo.

Vi prego, fatela finita, sciogliete questo centrodestra senza senso, senza storia e senza futuro. Scioglietelo e non ci si pensi più.

Senza senso. Eh sì, perché dovreste davvero spiegare che senso abbia una finta coalizione di governo che da dieci anni non governa il Paese, un cartello elettorale che si unisce solo al momento del voto e poi ognuno va per conto suo. Dieci anni dovrebbero bastare per capire che questa roba è solo un trucco per prendere in giro gli italiani.

In questo momento un pezzo importante (da Giorgetti e Berlusconi) della vostra finta coalizione governa convintamente con Mario Draghi e insieme al Partito democratico, mentre un altro pezzo (da Salvini a Meloni) sta convintamente all’opposizione. Un’eccezione, direte. E vi fate scudo della parola emergenza. Ma quale emergenza dura dieci anni? Dieci anni! Sono dieci anni che pezzi di centrodestra governano con altre forze. Lo ha fatto persino Salvini con il Movimento 5 Stelle nel primo governo Conte! Ammettetelo, tutto questo non ha senso politico. Come non lo ha in tutta Europa, perché non c’è altro paese europeo dove la destra di governo va a braccetto con la destra sovranista.

Senza storia. Pensateci bene: questo centrodestra a trazione (e ricatto) sovranista non ha precedenti nella storia d’Italia. Non vorrete, mi auguro, paragonarlo a quel che è stato il centrodestra di prima! Basta tornare al 2006 per capire che non c’è paragone che tenga: a quei tempi Forza Italia di Silvio Berlusconi viaggiava al 23 per cento, Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini al 12, l’Udc di Pierferdinando Casini (eh sì, c’era anche lui) al 6 e la Lega di Umberto Bossi al 4. Un altro mondo, un’altra storia, un’altra politica. Raccontare la frottola che questo centrodestra sia la prosecuzione di quello di allora è, appunto, solo una frottola. Quello di oggi rappresenta un’offerta politica completamente “altra” che si propone agli italiani come se fosse una cosa che non è e non potrà mai essere.

Senza futuro. Chiudete gli occhi e immaginate Giorgia Meloni che succede a Mario Draghi. Drin drin, il campanello suona e l’Italia si ritrova una Le Pen de’ noantri a Palazzo Chigi: estrema, populista, rabbiosa. Magari con Fidanza ministro degli Esteri. Diciamo la verità, nessuno ci crede a un futuro del genere. E tutti sanno che è impossibile tenere insieme paranazisti e sinceri liberali, sovranisti e moderati, anti europei e sinceri europeisti. Tutti sanno ma nessuno ha il coraggio di fare quel che c’è da fare: porre un confine tra due mondi che stanno insieme solo per bieco interesse di bottega.

Nessuno ha il coraggio di fare la cosa giusta: sciogliere questa alleanza senza senso e senza storia per costruire finalmente la casa di una destra capace di esprimere una spendibile e seria classe dirigente, di prendere decisioni senza fare sindacato, di una destra abbastanza forte da potere reggere la responsabilità di stare al governo. Senza scappare alla prima difficoltà.

Sciogliete questo centrodestra senza senso ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo