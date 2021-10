Anche Boschi, dopo Renzi, bastona i 5 stelle

Dopo Matteo Renzi è il turno di Maria Elena Boschi di bastonare i 5Stelle. Sì, perché i vertici di Italia viva non nascondono la loro soddisfazione per i risultati raggiunti alle ultime amministrative. Dopo Così l’ex ministra ha commentato il voto dello scorso week-end, rifilando l’ennesima bacchettata ai grillini. “Hanno vinto tutti i sindaci che sostenevamo nelle grandi città e abbiamo eletto primi cittadini e consiglieri di Italia viva su tutto il territorio nazionale” ha dichiarato la Boschi a “La Nazione”. “I pentastellati – ha aggiunto l’esponente renziana – sono in crisi verticale, neppure Conte, ormai nei fatti leader da tempo, è riuscito a rianimarli”. “Anche a Napoli – ha detto ancora la Boschi – siamo andati molto bene così come a Bologna, dove la nostra lista ha preso il doppio del M5S”. Poi “Che Giuseppe Conte abbia voglia di far commenti dopo il disastro elettorale del suo M5S prossimo alla dissoluzione, fa già ridere di suo. Ma ancora più divertente è che definisca Renzi non affidabile. Certo non per lui, certo non affidabile come Di Donna, vero Giuseppi?“.

Un racconto probabilmente un po’ troppo entusiasta, anche perché in percentuale il partito renziano conta ancora pochissimo.

M.E.B .DITE MA CON QUEL CONTARE POCHISSIMO ABBIAMO MANDATO A CASA TUTTI I SOVRANISTI. MESSO DRAGHI,E SALVATO L’ITALIA.