“Per l’amor di Dio, l’Ulivo a 5 stelle no”. Intervista a Carlo Calenda

Non ho capito… ma Renzie sarebbe fuori? Spero sia soli una dimenticanza… non fosse altro per i voti presi a Roma. E poi mi sembra di aver sentito Calenda che con Renzi non va d’accordo, mi pare che l’abbia detto o dalla Gruber o dalla Merlino, non ricordo bene, ma ricordo benissimo che lo ha detto, non so se sia una dimenticanza dell’autore dell’articolo. Poi chissà. Comunque: di illusorio c’è solo il progetto di vincere le elezioni con il conte-letta (o anche solo di impedire la vittoria delle destre per quella via). E comunque si fidi: a breve si smetterà anche di parlare del conte-letta… non appena qualcuno si prenderà la briga di spiegare a bettini che conte non ha pacchetti seri di voti da portare in dote a chicchessia. Ma arrivati a quel punto anche l’ulivo 2.0 o, peggio, l’unione 2.0 non vanno da nessuna parte. Ok a Calenda occorre concedere le uscite alla gianburrasca. Si riferisce al governo Conte 2, su cui ha lavorato molto Renzi. Dimenticandosi pero` che, a quel punto, il Conte 2 era la soluzione “pragmatica” per spingere Salvini fuori dal governo ed evitare che ne formasse uno nuovo con Meloni. E dimenticandosi altresi che Renzi e` sempre stato un “nemico” politico giurato dei 5S. Senza contare che il Conte 2 e` stato un passaggio per arrivare a Draghi – aiutati probabilmente da qualche divinita` follemente innamorata dell`Italia. Si pensa anche che Calenda nutra una forte invidia per Renzi. Calenda e` bravo, ma in politica essere bravi talora non basta. Specie se si coltiva il senso della propria grandeur, alla Macron.

Ma.Ad agosto 2019 renzie ha salvato l’italia, checché ne dica calenda (che anzi si è approfittato dell’occasione per non sporcarsi le mani e tornare verginello…): all’epoca era vitale non andare al voto sull’onda del papete!

Poi è vero che il conte 2 era un esecutivo del tutto inadeguato a governare, specie in quel momento (e con un minimo di onestà intellettuale andrebbe anche riconosciuto che Renzie di occasioni di decollare a quel governo ne ha concesse a bizzeffe… tutte sprecate, a mio avviso soprattutto per l’incapacità di Zingaretti e soci; come si vede, alla fine, il vero problema è sempre un pd allo sbando) e infatti Renzie ha dovuto di nuovo sporcarsi le mani facendolo ruzzolare.

Amici: anche io non ho particolari simpatie per i partiti personali, ma se i partiti tradizionali propongono approcci inadeguati mentre quelli leaderistici colgono il vento della storia, che cosa si dovrebbe fare? Votare i primi per simpatia?

Nel caso del progetto centrista (ancora vago e fumoso… ma spinto dalle cose) la fase più delicata sarà proprio superare i personalismi… e sono consapevole che su questo punto il rischio di naufragio è elevatissimo.

PS: Calenda “rivaleggia le minoranze a discapito della maggioranza”

In altre parole, e` troppo spostato a un estremo, in questo caso la sinistra, e si dimentica una realta` difficilmente smentibile, che le elezioni si vincono parlando al centro moderato. Ma non e1 escluso che Letta, dopo la sbronza bettiniana, cominci a capire questo fatto.

Calenda dovrebbe riflettere (prima di bullizzare Renzi definendolo, alcuni giorni fa in TV,”uomo del business):- i primi due candidati che sono stati eletti nella sua lista a Roma sono iscritti di Italia Viva. Questo vuol dire che Italia Viva (su indicazione di Renzi) ha appoggiato con grande impegno e lealtà la sua lista.

Inoltre significa anche che Italia Viva rappresenta la parte più consistente dello schieramento che ha sostenuto Calenda.

Questo dicono i voti degli eletti e Calenda deve accettarli con rispetto.

Ovvero col rispetto che è dovuto alle varie forze riformiste che si sono battute porta a porta per il successo della sua lista.

Un grande risultato che è merito sia di lui che di chi lo ha sostenuto pur non facendo parte di Azione.

ORA Si spera che Calenda, e che queste siano uscite caratteriali. Renzi ha appoggiato Calenda a Roma, non nutre astio, nonostante le ripetute uscite calendiane nei suoi confronti. Se il progetto alla Sala di un`unione tra sinistra, liberali, centro e moderati vari avesse successo, ovvio che non si potra` escludere Italia Viva.

“Per l’amor di Dio, l’Ulivo a 5 stelle no”. Intervista a Carlo Calenda

Propongo un campo con le grandi famiglie europee: socialdemocratici, liberali, verdi e popolari. Io, Letta, Sala e Carfagna funzioneremmo molto meglio di Conte, Di Maio, Letta.

Scusi Calenda, ma che senso ha dare indicazione su Gualtieri solo a titolo personale? Se il suo è un movimento riformista, dovrebbe stare naturalmente nel centrosinistra. Intanto a Roma non mi sono presentato con Azione, ma con una lista civica votata da persone anche di orientamenti politici differenti, dunque io non posso allearmi, apparentarmi e, se Gualtieri vincerà, saremo all’opposizione. Confermo un giudizio negativo sul programma e sulla classe dirigente del Pd romano. Disastrosa. Insomma, si tura il naso. E gli altri che sono? Michetti è semplicemente imbarazzante. Ho detto alla Meloni che la cosa peggiore che le potrebbe capitare è vincere. Ho capito, la teoria del male minore. Non proprio le parole che si riservano a un alleato. Parliamo del nuovo Ulivo. No aspetti, distinguiamo il Pd nazionale dal Pd romano, che è il peggior partito democratico in Italia, da anni ormai. E poi, scusi, che c’è di strano? Il sistema a due turni è fatto a posta: al secondo voti ciò che ti sembra meno dannoso. Ho capito, si vuole togliere qualche sassolino dalle scarpe. Nessun sassolino. Semplicemente continuo a ripetere quello che ho detto negli ultimi mesi. Gualtieri è persona perbene ed è stato molto bravo in Europa. Il Pd romano è quello che tutti sanno. . Calenda, usciamo da Roma. Nuovo Ulivo, il dibattito è questo. Svolgimento. Un gran casino. Per l’amor di Dio, l’Ulivo a cinque stelle proprio no. Si spieghi meglio. Non basta la sigla. All’interno della coalizione proposta c’è tutto e il contrario di tutto, e questo non funziona. L’idea di Enrico Letta di poter tenere insieme il modello Conte e il modello Draghi è errata, e porta alla sconfitta e ingovernabilità. È solita storia: facciamo le coalizioni contro – una volta era contro Berlusconi, oggi contro i sovranisti – poi magari si vince e non si governa. L’ho già sentita. Su questo nacque il Pd. Poi però è andata male. Oggi quel partito è a un bivio. Deve scegliere tra riformismo pragmatico o massimalismo populista. E queste scelte sono alternative. Massimalismo populista, dice lei. Non mi pare un’espressione che si adatti al Movimento attuale. Magari non sono né carne né pesce, ma non mi sembrano come dice lei. Sono dei massimalisti populisti in estinzione. Li ha visti i dati? Il totale delle loro ha fatto in tutte le elezioni meno votanti della mia lista. Questo dimostra che prima Renzi col Conte 2 poi il Pd all’epoca del “punto di riferimento dei progressisti europei” hanno sostenuto un bluff che non esiste. Le si potrebbe rispondere che proprio quella linea li ha sterilizzati. Ma lasci perdere, si sono sterilizzati da soli con le capriole trasformistiche che hanno fatto. Erano finiti dopo le Europee. Vogliamo ripartire dai decreti sicurezza? Ma è possibile che il partito di erede di Gramsci, Togliatti, Berlinguer, Andreatta penda dalle labbra di Conte per colpa di Bettini? È un’onta. Ho capito, questo nuovo Ulivo non la convince. A parte che Conte glielo ha appena bocciato. Ennesima inutile umiliazione. Ma poi io credo che Letta ragioni in un modo vecchio, pensa che la differenza sia tra destra e sinistra, mentre la differenza è tra populismo e pragmatismo. In Europa ci governiamo, con i popolari europei. Mi perdoni, lei proposte il classico arrocco dell’establishment. Assolutamente no, io propongo, visto che va di moda il termine, un campo, che riunisca in Italia le forze delle grandi famiglie europee: socialdemocratici, liberali, verdi e popolari. Io, Letta, Sala e Carfagna funzioneremmo molto meglio di Conte, Di Maio, Letta etc. Questi ragionamenti rischiano di essere i più classici conti senza l’oste. L’oste è il popolo, che ha disertato le urne. Le famose periferie, il cuore della rivolta, che stavolta ha abbandonato il cosiddetto populismo. Ha abbandonato sia chi ha promesso protezione, sia chi diceva “tutti a casa”. Perché entrambi hanno fallito alla prova del governo. Di qui la delusione. Resta da capire che fine farà la protesta. È stata normalizzata dal Covid o si è infettata la democrazia? Non credo si sia infettata la democrazia, è delusione che aspetta un’offerta credibile e convincente. E il compito dei riformisti è quello non di organizzare le minoranze, ma di parlare e costruire maggioranze. Tradotto: andiamoci a riprendere i voti. Costruiamo cioè un nuovo approdo. Lo dice anche Letta. Sì, ma il Pd fa solo battaglie di natura simbolica e siccome vengono percepite come lontane dal vissuto delle persone che vivono in disagio non le agganciano. Io per esempio ho fatto campagna sul decoro urbano, temine bollato come di destra. Loro parlano di “città inclusiva”, “buona”, “simpatica”, se parli così la gente non ti capisce. Il Pd non capisce che va recuperato il valore delle parole. Parole chiare e coerenza dei comportamenti. Lei finisce ogni suo ragionamento con una critica al Pd. È l’atteggiamento di un innamorato deluso? Perché penso che siano fondamentali nella costruzione di un nuovo progetto, così come i popolari sia ben chiaro, ma il punto non sono le formule politiciste, il punto è il pragmatismo. Già me lo vedo il film, con tanto di dibattito sul Papa straniero. Insomma, lei cosa vuole dire a Letta? Che l’ultima cosa di cui c’è bisogno è l’ennesima alleanza “contro” qualcuno e una classe dirigente politicistica che se ne frega del far funzionare le cose, ma predilige il posizionamento ideologico-politico. Quando la politica perde valore, la gente a un certo punto non vota più. E arriva Draghi, mentre gli altri se si danno addosso “comunista” e “fascista”. Bene, e ora? Cosa c’è per Calenda dopo Roma? Risalgo sul pullman che ho usato per Roma, ci tolgo la scritta Calenda mettendo il logo di Azione, e faccio quello he ho fatto su Roma in tutta Italia. La gente deve vedere che ti fai il mazzo per loro. Poi il congresso? Sì, ma non per federare le sigle esistenti. A me interessa prendere voti uno alla volta su un’idea di paese. È faticoso, ma alla lunga paga. Questo dico a Letta e ai popolari che non vogliono morire sovranisti. Cioè? Annamose a piglià i voti! I voti, sennò tra Ulivi e 5stelle non ci capisce niente nessuno.

