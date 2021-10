Merkel passa il testimone a Draghi: “Sei tu il capo dell’Europa”

Superato il voto delle amministrative, Mario Draghi ha deciso di cambiare passo. «Non posso stare dietro all’agenda elettorale, abbiamo troppe scadenze da rispettare e intendo farlo» ha ripetuto anche ieri. Confortato o meno dal voto che avendo penalizzato le forze sovraniste sembra aver staccato altri dividendi a favore del suo esecutivo, il premier intende procedere con due consigli dei ministri a settimana «almeno fino alla fine dell’anno». Se poi saranno 22 o 24, questo dipende, «non li ho contati e non posso dire». Però l’intenzione è chiara: concludere il più possibile. L’operazione Quirinale è una totale incognita ed è ferma intenzione del premier «avviare anche un metodo di lavoro» valido da qui al 2026, ovverosia per la realizzazione del Pnrr. Ieri è stato quindi il primo giorno della vera Fase 2 del governo, quella che va da dopo le amministrative (al netto dei ballottaggi che non possono cambiare più di tanto il quadro generale) fino all’elezione del nuovo Capo dello Stato. Dopo, nel caso, inizierà la Fase 3.

Il primo giorno della Fase 2 è stato pieno di suggestioni. E di impegni: alle 9 al Senato per la conferenza dei presidenti dei Parlamenti dei vari paesi Ue; alle 10 un consiglio dei ministri (riapertura discoteche); alle 11 la prima cabina di regia sull’attuazione del Pnrr, il primo check è stato riservato all’Istruzione e alla ricerca; alle 12 conferenza stampa; alle 13 cortile d’onore con Angela Merkel e bilaterale con la Cancelliera; alle 14 conferenza stampa in Sala dei Galeoni; alle 14.45 colazione fuori, lontano da palazzo Chigi, prima e al momento unica eccezione concessa con galanteria da Draghi all’amica Angela (il premier ha sempre consumato a palazzo Chigi i pranzi di lavoro). Alle 16 e 30, la chicca di una giornata intensa: il bilaterale con Matteo Salvini. La visita di Angela Merkel, al di là delle parole e dei distinguo, ha avuto il sapore e la solennità di un passaggio di testimone tra la leader del paese che ha guidato l‘Europa in questi sedici anni e colui che ha salvato l’euro. Il cortile d’onore ha dimostrato quanta confidenza ci sia tra i due: Angela ha sbagliato un paio di volte il cerimoniale, Mario – anche lui non fortissimo in queste cose – l’ha guidata toccandole il braccio; lei salutava con la mano le persone affacciate alle finestre che danno sul cortile, lui le faceva strada davanti al picchetto d’onore.

La confidenza tra due che hanno fatto tanta strada insieme. Hanno parlato di clima, ambiente, Libia, Afghanistan, futuro e destino dell’Europa a cui serve tornare leader nell’innovazione. E si sono passati il testimone. «Ringrazio la Cancelliera a nome del governo e mio personale per il ruolo determinante che ha avuto nel disegnare il futuro dell’Europa» è stato l’omaggio di Draghi che ha rievocato i tempi della Bce e del «whatever it takes». «La Cancelliera ha sostenuto con grande convinzione l’indipendenza della Banca centrale, anche quando venivamo attaccati per le politiche espansive necessarie per sostenere l’integrità della moneta unica, quando agivamo per allontanare i rischi di deflazione e per sostenere la ripresa. Le sono personalmente grato per gli scambi che abbiamo avuto in quegli anni difficili». E lei presidente Draghi, le ha riconosciuto Angela Merkel, «è stato il coraggioso garante dell’euro». A domanda precisa se per caso l’Italia prenderà il posto della Germania, è chiaro che hanno entrambi prima negato e poi celiato, l’Italia non sostituirà la Germania e viceversa. «La Cancelliera – ha riconosciuto Draghi – è stata campionessa di multilateralismo contro protezionismi e isolazionismi, ha trasformato il ruolo della Germania nella Ue», ha fatto passare il concetto che «solidarietà fa rima con responsabilità» e i fondi del Next generation Ue sono il risultato di questa svolta da cui, ha messo le mani avanti il premier, «è difficile tornare indietro». Svolta, è stato il sottinteso, che ha sbarrato l’avanzata di forze sovraniste e populiste, anti euro e contro l’Europa.