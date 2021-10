Perfettamente d’accordo con te Matteo Renzi …. Due mosse di ottima politica che hanno messo una “toppa” a situazioni che avrebbero portato il Paese verso strade pericolose!!

Continuiamo a lavorare per questo!!

SERVE UN CENTRO CIVILI RIFORMISTA ED EUROPEISTA

Si tratta solo di costruire una rappresentanza di questa fetta di popolazione che sia il più possibile competente e costruttiva. Noi ci siamo e daremo una mano con umiltà e tenacia. Del resto non fosse stato per noi di Italia Viva avremmo avuto i pieni poteri a Salvini nel 2019 e il Conte Ter nel 2021. Sono state due mosse del cavallo che hanno salvato il Paese, le rivendico a viso aperto. (…)

Sono per dirla più chiara: si tratta degli esponenti di una politica civile ed europeista che non insegue i populisti di destra sovranisti e nemmeno i populisti di sinistra grillini. Quest’area c’è già: non va inventata o costruita. Va rappresentata e valorizzata. Ma “Dipenderà molto dalla legge elettorale. Ma la verità è che chi occupa politicamente il centro vince. L’Ulivo ha vinto nel ’96, come Berlusconi ha vinto nel ’94, 2001, 2008 come noi abbiamo vinto nel 2014 col famoso 40% perché abbiamo convinto un’area centrale che è allo stesso tempo moderata e riformista e che non sopporta i cori degli opposti populismi. Questa area c’è e vale tanto nel Paese. Chi saprà rappresentarla meglio avrà la leadership tra il 2023 e il 2028. Oggi questo spazio politico è coperto dalla straordinaria leadership di Mario Draghi. Domani vedremo che accadrà”

Giachetti ha fatto appello a tutte queste forze speriamo che siano disponibili. E speriamo che Calenda, a fronte di un ottimo risultato, non pensi di poter fare il leader indiscusso di quest’area moderato-progressista. Sarà un ottimo tecnico, ma non può illudersi di avere la lungimiranza politica di Matteo Renzi.

"Non si rifà l'Ulivo con i 5 Stelle, la partita è al centro" SERVE UN CENTRO CIVILI RIFORMISTA ED EUROPEISTA

