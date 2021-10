Sempre avanti #ControCorrente !

I Cinque Stelle sono in crisi ma vederli svanire in 15 mesi non le pare eccessivo?

«Ci metteranno meno di 15 mesi, mi creda. Loro cosa sono oggi? Non sono più l’anti-casta e sono dentro il Palazzo, stando a tavola. E con quale ingordigia, peraltro. Se sei contro l’Expo a Milano e poi provi a sostenere il sindaco dell’Expo, alla fine resti fuori. Conte impone la candidata del Fatto Quotidiano e non entra neppure in Consiglio comunale: non è fantastico? Non c’è più spazio politico: se si istituzionalizzano c’è il Pd, se si movimentizzano c’è Paragone.

E d’altra parte la popolarità non è consenso. Conte riempie alcune piazze, ma non riempie le urne neppure dove riempie le piazze. Non vuole parlare delle grandi città. Parliamo delle piccole, Eboli».