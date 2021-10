Emma Bonino. Creare muri contro i migranti è assurdo e disumano

Ovviamente la protezione delle frontiere esterne è di fondamentale importanza ma va scissa dalla questione migratoria. Ritenere che gli attraversamenti “illegali” possano essere contrastati erigendo muri e mettendo del filo spinato, non è solo disumano, ma a dir poco lunare. Le conseguenze di sistemi migratori non regolati e le ridotte capacità di accoglienza possono essere affrontate solo in un modo: dotando l’Unione di una politica estera comune, oltre alla tanto sbandierata politica di difesa, che abbia competenza anche sulla questione migratoria. Chiedere coesione e solidarietà in materia migratoria, continuando però ad agire ciascuno Stato membro in maniera isolata, non fa che indebolirci. E questo rappresenta plasticamente il contrario di quanto occorrerebbe fare, già partendo dalla Conferenza sul futuro dell’Europa, che dovrebbe giungere a conclusioni e fornire orientamenti sul futuro del continente, sebbene, fino ad ora, i punti ritenuti essenziali non elenchino in alcun modo la riforma del Trattato di Lisbona e, quindi, la reale volontà di dotarci di una effettiva unione politica che possa veramente permettere di affrontare le sfide attuali, in un contesto geopolitico mutato, di cui pare ci ricordiamo solo parlando della difesa comune.

Non voler avere una visione più complessiva, che consideri il superamento delle dinamiche nazionali a favore di una reale azione congiunta a livello europeo, mostra, a mio avviso, una miopia di fondo, di cui l’iniziativa lituana in chiave anti bielorussa – cui si sono agganciati anche Grecia e Cipro in via strumentale e in chiave anti turca- è solo l’ultimo passaggio. In questo contesto di blocco, ciò che mi pare positivo è l’approccio della Ministra Lamorgese, che sta svolgendo un’azione coordinata con Spagna e Malta, e che già ieri sul contenuto della lettera dei dodici, ha ricordato che la migrazione è questione ampia e ben più complessa con Paesi che hanno frontiere marittime e che non mettono cancelli sul mare. Possiamo fantasticare su qualsiasi barriera fisica e pure inventarci dei bastioni in mare, ma la questione migratoria, anche con la crisi afgana si complica notevolmente. Solo ieri l’attentato terroristico a in una moschea sciita a Kunduz ha causato la morte di almeno 50 persone e centinaia di feriti. Come dovrebbero reagire? Ciascuno scapperebbe. E di certo nell’incertezza di come procedere nell’affrontare una situazione così terrificante, l’Italia si è comportata bene, portando in salvo migliaia di profughi afghani e promuovendo la proposta di uno strumento di monitoraggio. Inizialmente pensata come l’istituzione di una Commissione di monitoraggio, ha portato alla proposta di nomina di uno Special Rapporteur, fortemente spinta dal sottosegretario Benedetto Della Vedova e che, grazie anche all’impegno della Farnesina col Ministro Di Maio, ha condotto alla firma di uno Joint Statement firmato da 47 Stati membri.