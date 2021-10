Gravissime. Ed inaccettabili. Io sto dalla parte dello Stato. Dalla parte di Luciana Lamorgese e di Roberto Cingolani.

Questo “signore”, per incomprensibile grazia ricevuta, è il presidente della Commissione nazionale antimafia: il suo ruolo gli imporrebbe, se certo delle sue affermazioni, di fare i nomi ma per chi è assunto a ruoli istituzionali al grido di “Vaffanculo”, è sicuramente più facile spargere merda. Come hanno sempre fatto. Se sa parli altrimenti si dimetta per manifesta ……..( Fate voi. E il nulla assoluto. Toglieteli quel ruolo. Non è degno di ricoprirlo. E se sa! allora vada in Procura e DENUNCI con fatti, nomi e cognomi. Soprattutto per la carica che sta ricoprendo! Facile buttare il sasso nello stagno e poi nascondere la mano! Il senatore Nicola Morra è oramai fuso ed è meglio che torni a discettare di storia e filosofia. Se invece intendeva dire che esiste un rischio potenziale che all’interno dei network che contattano Prefetture e Ministero Ambiente possano infiltrarsi soggetti con interessi mafiosi non ci rivela nulla di nuovo ed è meglio che chieda scusa alle suddette Istituzioni che questo rischio l’hanno ben presente e che da sempre sono impegnate per prevenirlo e rimuoverlo. Trattare un rischio potenziale (presente in tanti altri contesti) come se ci fosse una convivenza delittuosa dello Stato è solo lettura distorta e becera di un soggetto tormentato dal proprio ego giustizialista. Aver portato in parlamento gente come Morra, Toninelli &C insomma GRULLANDIA.E il vero dramma del ITALIA. Oltre ad essere totalmente incompetenti, sono anche pericolosi perché non si rendono conto di quello che dicono. Ed è il loro eloquio che ammorba attraverso l’orifizio anale. Purtroppo non si fermano ancora nonostante le fogne siano strapiene di quanto hanno defecato in questi anni. Credo nel diritto ci siano tutti i presupposti per approfondire le sue affermazioni, che se campate in aria, debbano portare alle sue dimissioni ed a una bella denuncia per aver vilipeso le istituzioni. Gravissime. Ed inaccettabili.

Ha ragione la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. Ragionissima.

Perché le parole sono pietre, pesanti ed importanti e quelle di Morra, 5 stelle, presidente della Commissione nazionale antimafia, sono parole vergognose. Di una inaudita gravità.

Perché sostenere che la criminalità organizzata sta anche nelle Prefetture e al ministero dell’Ambiente, come ha fatto Morra,non sono solo “affermazioni gravissime e inaccettabili in quanto rivolte alle istituzioni impegnate sui territori per garantire legalità e sicurezza al servizio di cittadini”, come ha prontamente dichiarato la ministra Lamorgese.

Sono soprattutto, e ancora una volta, deliri di un populismo becero e pericoloso che dobbiamo archiviare. Io ricordo benissimo quando dalle mie parti, negli anni ’90, si cominciò a dire “la mafia è a Roma, in Parlamento, non qui in Sicilia”. Fu l’esordio di una classe dirigente che sfruttò il populismo per entrare in politica. E per deresponsabilizzare ed assolvere una società connivente con i poteri criminali.

Lo ricordo e quindi adesso basta, uno come Morra non può più stare al suo posto, la politica quella con la P maiuscola deve reagire per tutelare le donne e gli uomini che servono fedelmente lo Stato.