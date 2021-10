I NUMERI DI ROMA.

E’ condivisibile l’orgoglio di Calenda per l’ottimo risultato della Lista civica che ha sostenuto la sua candidatura a Sindaco di Roma.

Ricordiamo, a quanti la cosa sia sfuggita, che si trattava di una Lista di coalizione nella quale era presente a tutti gli effetti anche Italia Viva che, come dirò, non ha svolto certo il ruolo di comparsa, tantomeno minore, ma ha contribuito al raggiungimento del 19,81%, la lista più votata a Roma, portando voti in modo assai cospicuo e determinante.

Quindi il suo orgoglio è anche il nostro.

Lo scrivo a chiare lettere, dato che molti commentatori “professionali”, continuano a rivolgersi a Calenda come se quel risultato fosse solo “suo”.

“Che cosa ne farà?”, “come procederà col suo impegno?”, dove deciderà di andare?”. Domande che sollecitano l’ego ipertrofico del nostro candidato che, da un lato, si schernisce come d’uopo, sostenendo che i voti non sono suoi, ma dei cittadini, dall’altro inizia un profluvio di “andrò”, “dirò”, “farò”, tutto centrato sulla prospettiva di un successo futuro del suo partito, ed essendo questo il suo obbiettivo primario, della sua indiscutibile leadership.

Un pensiero assolutamente legittimo, lo dico sinceramente. Ma quanto compatibile con la necessità di costruire, anche in Italia, un soggetto politico unitario di tutti i riformisti liberaldemocratici, che già nel Parlamento europeo ha un esempio di successo nel gruppo Renew Europe, mentre Calenda è ancora collocato nello stesso gruppo del PD?

E quanto è realistico l’intendimento dichiarato di Calenda di proporsi, più che tra i federatori del nuovo soggetto, come il padrone di casa dell’unico, o se si vuole del principale, suo contenitore?

Il risultato eclatante del primo turno romano è la base del vero laboratorio politico italiano. Non Milano, Bologna o Napoli che il mainstream, nelle prime ore dopo i risultati, cercava di far passare come la conferma di un’alleanza vincente tra PD e M5%. Linea di comunicazione subito abbandonata dopo l’evidenza che la presenza del partito di Conte è stata del tutto ininfluente per la vittoria del centro – sinistra in quelle città.

Ma quanto sia poco realistica l’ipotizzata corsa solitaria di Calenda lo dicono proprio i numeri di Roma.

La Lista Calenda era composta dal 53,19% di candidati di Azione, dal 29,79% di Italia Viva e dal 17,02 di altri (+ EU, PRI, civici). Difficile determinare quanti voti abbia apportato ogni partito.

Ma una traccia delle provenienze politiche del 19,81% raccolti dalla Lista Calenda ce la dà una analisi dei voti di preferenza, che sono stati raccolti da ciascun candidato nell’ambito politico di appartenenza o tra i cittadini che hanno preferito essere rappresentati da un approccio politico piuttosto che da un altro.

Alla Lista Calenda nel suo insieme dovrebbero essere attribuiti 6 consiglieri Comunali. I primi due, per numero di preferenze, sono di Italia Viva, fatto assai significativo. Poi 3 di Azione e il sesto ancora di Italia Viva.

Il distacco tra i due insiemi di eletti è di ben 1586 voti di preferenza a favore di Italia Viva. Che con sole 14 presenze in Lista (s’è detto il 29,79%) totalizza il 35,11% sul totale delle preferenze espresse per tutti i candidati della Lista stessa. A differenza dei 25 candidati di Azione (il 53,19% dei candidati in Lista) che tutti insieme totalizzano il 48,9% di tutte le preferenze espresse.

Una spia di tendenza di maggiore o minore consenso, col risultato che i voti di preferenza attribuiti dai cittadini al gruppo dei 6 eletti vanno, per il 56,20% ai candidati di Italia Viva, e per il 43,80% a quelli di Azione, nonostante la sua quasi doppia offerta di candidature.

Fatte le debite ponderazioni è fortemente presumibile, dunque, che di quel 19,81% preso dalla Lista Calenda almeno il 9% sia di provenienza Italia Viva e il resto sia venuto tra Azione (più o meno la stessa %tuale di IV), che godeva del vantaggio di avere il proprio leader candidato, e dagli Altri.

Non mi sono sobbarcato questi calcoli, relativamente, complicati per alimentare sentimenti autoreferenziali, ma per invitare Calenda, che stimo, che ho votato in modo convinto e col quale ritengo occorra lavorare insieme per costruire una prospettiva unitaria dei riformisti per il 2023, ad un maggiore rispetto per gli alleati e anche ad un maggiore realismo. Il velleitarismo solitario è divisivo e non ha mai portato bene.

Italia Viva è in campo ed ha avuto notevoli risultati, sia in coalizione, sia separatamente da Azione. Cito solo Napoli, dove la lista animata da Italia Viva, presente nel centro – sinistra, ha preso il 5,6%, mentre quella di Azione, in appoggio a Bassolino, lo 0,4%. Per dirne una.

A Roma sarà dura al secondo turno. Sbaglia chi pensa che sia cosa fatta per Gualtieri. La destra è forte e Raggi, che ha una grande voglia di rivalsa, le fa sponda.

Ancora più dura sarà arrivare al 2023 e bisognerà arrivarci insieme. Noi ci siamo e ci saremo sempre di più. Ma meglio insieme.

“Arriveremo a fari spenti”, come dice Renzi. Ma non per fare un agguato. Stiamo facendo tutto a viso aperto. Semplicemente siamo oscurati dai media agli occhi di chi non vuol vedere e che, per questo, rimarrà assai sorpreso.

Siatene certi.

