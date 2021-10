Quando si gestisce l’ordine pubblico, anche per evitare guai peggiori, occorre sempre equilibrio e saggezza (non sempre presenti nel nostro passato). Ma ci sono casi in cui la forza pubblica deve essere usata con decisione e senza remore. Lo Stato democratico è più forte e probabilmente occorre dimostrarlo con più chiarezza. Solidarietà alla Cgil e a tutti gli aggrediti in queste ore nel centro di Roma.

IL GREENPASS E’ UN PRETESTO.QUESTO E SQUADRISMO NAZZISMO FASCISMO.

A chi dà fastidio che l’Italia si stia riprendendo più e meglio di altri? Questo mi sembra il punto politico centrale, il greenpass è un pretesto. La posta in gioco è fermare la ripresa o andare avanti.

Hanno messo a ferro e fuoco il centro di Roma Milano, sono arrivati quasi fino a palazzo Chigi e hanno preso d’assalto la sede della CGIL. Vedere quella massa di trogloditi prendere d’assalto la sede di Corso d’Italia fa pensare all’assalto del Campidoglio a Washington. La mia solidarietà a Landini e alla CGIL.

Ma questo non può bastare.

Sono nazifascisti dichiarati, tutto questo è intollerabile, un pretesto per raccogliere e usare mille rancori a fini sovversivi.

Credo che siamo stati troppo cedevoli nel contrastare la diffusione di notizie false su vaccini e greenpass. E ora troppo presi di sorpresa, come lo fu Parigi coi gilet gialli. Non c’è dialogo con questa gentaglia.

Le forze politiche si devono pronunciare con nettezza contro queste manifestazioni, non può essere ammessa alcuna ambiguità da parte della destra nazionalsovranista. La stessa cosa devono fare le forze della scienza e della cultura, le organizzazioni del volontariato sociale che tanto hanno ben lavorato e tutti i cittadini democratici.

La voce contraria si deve sentire di più.

“I fascisti – perché di questo si tratta, anche se celati dietro la lotta contro il Green Pass – stanno compiendo in questi minuti a Roma violenze inaccettabili.

Esprimo la mia più netta condanna per quanto sta accadendo, oltre alla piena solidarietà alle forze di polizia che con fatica stanno cercando di riportare l’ordine. E, aggiungo, occorre valutare la gravità delle frasi pronunciate da esponenti di Forza Nuova che inneggiano platealmente alla violenza al grido di “stasera ci riprendiamo Roma”: chi vuole fare questo genere di marce antistoriche nella capitale a mio parere si pone fuori dalla legalità democratica e come tale va trattato.

Mi auguro infine che i primi a prendere le distanze da quanto sta succedendo siano proprio i no vax e quanti – anche tra esponenti della politica nazionale – lisciano il pelo a questo movimento”

No Green pass, sdegno bipartisan e solidarietà alla Cgil

L’assalto alla Cgil e le violenze contro le forze dell’ordine che ieri hanno sconvolto il centro di Roma provocano sdegno e reazioni durissime da parte del capo dello Stato, del premier, del governo, delle istituzioni e dei partiti. Sergio Mattarella chiama Maurizio Landini per esprimergli solidarietà. Anche il premier Mario Draghi telefona al leader del primo sindacato italiano, per dargli la «piena solidarietà» di tutto l’esecutivo e ribadire che «i sindacati sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi intimidazione nei loro confronti – si legge nella nota di Palazzo Chigi – è inaccettabile e da respingere». Draghi condanna le violenze: «Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione» dice.

Netta presa di posizione anche dei presidenti delle Camere. Condanna unanime dei partiti contro i violenti. E totale vicinanza alle forze dell’ordine, ma le sfumature nel definire gli autori di questi assalti sono diverse: se il centrosinistra e i 5 stelle parlano di attacchi «fascisti» e «squadristi», per parte del centrodestra i militanti no-vax e di Forza Nuova che hanno assaltato la sede della Cgil nazionale sono «pochi criminali» e «delinquenti». Durissimo il Pd. Enrico Letta dice esplicitamente che «è l’ora di sciogliere Forza Nuova».

Nel centrodestra, il primo a condannare è il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani: «Non c’è spazio nel nostro Paese per i violenti. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto!». Più tardi, in contemporanea, le reazioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La leader di FdI, da Madrid, definisce «vergognose» le immagini delle violenze di Roma. Quindi esprime la sua «totale vicinanza alle forze dell’ordine e la piena solidarietà al segretario dalla Cgil, Maurizio Landini». «Solidarietà – prosegue – anche a migliaia di manifestanti scesi in piazza per protestare legittimamente contro i provvedimenti del governo e di cui nessuno parlerà per colpa di delinquenti che usano ogni pretesto per mettere in atto violenze gravi e inaccettabili». Infine Meloni attacca il ministro Lamorgese per non essere stata capace di gestire l’ordine pubblico, così come il segretario leghista, Matteo Salvini. Il quale condanna la violenza ma distingue chi voleva manifestare e chi ha provocato incidenti: «La violenza non è mai giustificata, non è mai la soluzione. Non confondiamo la violenza di pochi criminali con le richieste ragionevoli di chi vuole tutelare salute, diritti, libertà e lavoro».

IL GREENPASS E’ UN PRETESTO.QUESTO E SQUADRISMO NAZZISMO FASCISMO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo