L’INVERNO (DELLE RIFORME) STA ARRIVANDO

La ripresa dello sforzo riformista è resa ardua dal calendario politico: prima la legge di bilancio, poi l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, infine l’avvicinarsi delle elezioni faranno delle riforme un tema sempre più difficile da maneggiare. E questo pone due domande, una al Governo e l’altra all’Europa. L’esecutivo ha finora cercato di darsi un piglio innovatore: ma fino a che punto resisterà di fronte al richiamo della foresta dei partiti, che già iniziano a dividersi per marcare le rispettive identità? Quanto all’Ue, in principio i fondi del Pnrr sono vincolati non solo all’esecuzione degli investimenti programmati, ma anche all’attuazione delle riforme: se queste venissero meno, avrà Bruxelles la forza di sospendere i finanziamenti? La sensazione è che la finestra di opportunità apertasi col cambio di maggioranza all’inizio dell’anno si stia rapidamente chiudendo. Se il Governo ha delle carte da giocare, deve calarle subito, perché il tempo gioca contro le riforme.