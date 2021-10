PROVATE AD IMMAGINARE COME SAREBBE L’ITALIA OGGI SE NON FOSSE ESISTITO MATTEO RENZI.

1° Dopo il Conte1 invece di formare il Conte2 , come aveva suggerito MATTEO RENZI, saremmo andati a votare, avrebbero stravinto i sovranisti antieuropei e, con Salvini e la Meloni al governo, l’Italia sarebbe uscita dalla EU.

2° Se RENZI non avesse tolto la spina al governo Conte2 con le dimissioni delle ministre di ITALIA VIVA, Arcuri avrebbe continuato a gestire la Pandemia con le Primule ed i respiratori cinesi farlocchi, la Azzolina avrebbe risolto i problemi della scuola con i banchi a rotelle, l’economia con Gualtieri ed i 300 consigliori avrebbero dato l’addio ai miliardi del Recovery Plan.

3° Se il Letta (vi ricordate o Conte o Morte?) e Conte avessero trovato, con l’aiuto di Coppolillo, il numero di senatori voltagabbana necessario per sostituire l’uscita di ITALIA VIVA dal governo, oggi non avremmo avuto MARIO DRAGHI ed il generale degli Alpini Figliuolo.

4° Se non fosse esistito MATTEO RENZI oggi saremmo nella cacca più profonda preda della assoluta incompetenza di Conte, di Arcuri, dei grulli tutti ed il grande passo verso la fine della pandemia e l’inizio della ripresa economica sarebbe stata una pia illusione!

RIASSUMENDO…. BENEDETTA SIA, PER L’ITALIA INTERA, L’ESISTENZA DI MATTEO RENZI, DI MARIO DRAGHI, DEL GEN. FIGLIUOLO E DI MATTARELLA CHE HA ACCONSENTITO ALLA CACCIATA DEL MEDIOCRE E VANAGLORIOSO CONTE.

E ci sono quelli che gli ciedono! Ok I Cinque Stelle sono in crisi ma vederli svanire in 15 mesi non le pare eccessivo?

Renzi risponde «Ci metteranno meno di 15 mesi, mi creda. Loro cosa sono oggi? Non sono più l’anti-casta e sono dentro il Palazzo, stando a tavola. E con quale ingordigia, peraltro. Se sei contro l’Expo a Milano e poi provi a sostenere il sindaco dell’Expo, alla fine resti fuori. Conte impone la candidata del Fatto Quotidiano e non entra neppure in Consiglio comunale: non è fantastico? Non c’è più spazio politico: se si istituzionalizzano c’è il Pd, se si movimentizzano c’è Paragone.

E d’altra parte la popolarità non è consenso. Conte riempie alcune piazze, ma non riempie le urne neppure dove riempie le piazze. Non vuole parlare delle grandi città. Parliamo delle piccole, Eboli».

GRANDE RENZI UNA RISPOSTA DA GRAMDE LEADER POLITICO.

