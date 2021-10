Ma questa destra è (anche) prodotto di questa sinistra. A furia di chiamare fascista ogni avversario, da Craxi a Meloni, lo si è ricacciato nelle fogne By Mattia Feltri Ma questa destra è (anche) prodotto di questa sinistra | L’HuffPost (huffingtonpost.it) Bella insalata mista ha fatto caro Feltri. Forse aveva poco tempo per scrivere e argomentare, quindi ha fatto -giustappunto- tutto un fascio.

Se si condividono le stesse manifestazioni e piazze di Salvini e Meloni con esponenti orgogliosamente fascisti. I vari Di Stefano pronti a sostenere Salvini premier ed esponenti di FdI, con loro condividono odio razziale, per i “diversi”, Dio Patria e Famiglia.

Insomma io non li chiamo fascisti -perché di questi non hanno nemmeno la dignità- ma come si possono chiamare? Macchiette da avanspettacolo? O ragazzacci scavezzacollo? Sono circa un 15% di voti, buttali via!

Alternative für Deutschland si chiameranno appassionati di birrerie di Monaco?

E poi non si può dare nemmeno colpa a tutta una sinistra per un titolo estremista di un giornalista, anche se ammetto che spesso ha esagerato.

Caro Feltri, credo che fai confusione con l’aggettivo “fascista”, nei vari conrtesti in cui viene affibbiato.Se uno adopera l’aggettivo per dire che è un autoritario ( come fanno i manifestanti non vax anche con Draghi,coi baffetti) è una cosa ( come i casi storici che hai citato) ,ma nel caso delle due destre di oggi,l’aggettivo è riferito proprio al fascimo mussolininiano,senza imbarazzo.Il termine ” camerata” ,il grido ” boia a chi molla”,il saluto romano,il non festegguare il 25 aprile…….,sono cose ben precise e qualificanti dei nostalgici e non solo nei gruppi extraparlamentari,come Fanpage ( ma non solo) ha dimostrato.Perciò la tua analisi è infondata.

Non esistono più ne fascisti ne comunisti esistono solo pochi gruppi che si richiamano ai fascisti e che invece sono solo dei violenti.

Poi esistono milioni di fessi che continuano a farsi fregare da politici senza ideali vuoti come delle zucche che non sarebbero eletti neanche in un assemblea di condominio che si rifanno a ideologie ormai inesistenti.

Tutti questi fessi godono a prendere posizione a destra o a sinistra….che triste spettacolo

È vero se oggi esiste il fascismo e colpa della sinistra perché dovevamo fare ponti d’oro agli eredi del MSI coloro che aiutarono i tedeschi a fare i rastrellamenti per uccidere anche gli innocenti quelli che non hanno mai abiurato antisemitismo oltre che sono colpevoli delle leggi razziali e che portarono alla camera a gas oltre che gli ebrei oppositori zingari e nostri soldati che non si vollero unirsi ai tedeschi o nelle fabbriche come schiavi oltre tutto furono coloro che con l’appoggio della CIA e dei nostri servizi secreti misero le bombe nei vari attendati che ci furono questo qualcuno se le dimenticato.

Qui si fa di tutta l’erba un fascio quando si parla di comunismo e di fascismo come se fosse un unica cosa ricordo a qualcuno che con le riforme in Cina c’è la proprietà privata oltre che i cinesi sono riusciti a sfamare un miliardo e mezzo di persone lo potresti dire lo stesso negli stati uniti dove la povertà e ricchi convive nelle stesse strade li si può essere da un giorno all’altro senza casa o se si ammala un parente di una malattia le spese mediche ti mandano sul lastrico mi ricordo che cera un film in cui si faceva vedere il divario che c’è fra un manager ed un operaio è abissale.

Poi se vogliamo parlare di alcuni paesi dell’est si stanno progressivamente portando verso la dittatura vedi Polonia con i giudici asserviti al potere del governo lo stesso in Ungheria se qualcuno non lo sa Varsavia quando fu liberata dai nazisti i generale Zukov fece arrivare un treno di viveri per non fare morire di fame la popolazione stremata.

Ma. Rischiamo di andare fuori tema, qui si parla di articoli espliciti della ns Costituzione quali la XII disposizione che vieta esplicitamente la ricostituzione del partito fascista, ma non ne esistono contro il comunismo. Le disposizioni costituzionali furono poi tradotte dalla legge Scelba che reprime severamente non solo la ricostituzione di partiti e/o movimenti neofascisti, ma anche tutti gli atteggiamenti che attentano ai valori fondanti della Costituzione ed a quelli della Resistenza. Non parliamo poi di razzismo oppure omofobia, la si rilegga con attenzione.

Bella insalata mista ha fatto caro Feltri. Forse aveva poco tempo per scrivere e argomentare, quindi ha fatto -giustappunto- tutto un fascio. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo