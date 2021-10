“Yo soy Giorgia” E IN ITALIA FACCIO LA GNORRI.

Intervenuta al congresso di Vox, il partito di estrema destra in Spagna, Giorgia Meloni ha letto – non senza difficoltà – il suo discorso in spagnolo. E proprio in questa lingua ha tradotto il suo tormentone: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Non me lo toglierete“. In spagnolo è diventato: “Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana. No me lo pueden quitar“.