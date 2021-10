Cara Meloni, se la matrice non è fascista devi dire quello che sai

MELONI «Soy patriota» “Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana: no me lo pueden quitar”.

l’assalto alla Cgil non è una parentesi, una fiammata di follia. Dopo le manifestazioni di solidarietà mandate a Landini da tutto l’arco costituzionale, difficilmente tornerà tutto a posto come prima, si tratta di uno spartiacque: o si sta di qua o di là.

In questi giorni le tue dichiarazioni prima dei fatti del 10 ottobre si sono mosse sempre sul filo dell’ambiguità. Non c’è spazio in Fratelli d’Italia per nostalgie fasciste – hai detto sul Corriere della Sera -, ma poi vai in Spagna a sostenere Vox, che della nostalgia franchista ha fatto la propria bandiera.