DA GRULLANDIA NO SANNO FAR ALTRO CHE DENIGRARE ,IDEE POLITICHE ZERO.: ‘Dopo gli Arabi pure i Russi, Renzi fa affari con le auto’

DA GRULLANDIA DICONO! “Renzi lavora nell’interesse degli italiani? Matteo Renzi torna a far parlare di sé per i suoi affari in giro per il mondo. Questa volta compare del Cda della Delimobil, un’importante azienda di car sharing russa, che ha come socio di riferimento l’imprenditore napoletano Vincenzo Trani”. Lo ha scritto Leonardo Donno in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

“Ovviamente – ha proseguito – non ci sono leggi che vietano al Senatore Renzi di portare avanti le sue attività finanziarie e di ricevere cospicui compensi, ma appare abbastanza singolare che dopo l’Arabia Saudita e tutte le polemiche sorte a causa della sua vicinanza al principe ereditario saudita Bin Salman, adesso si dedichi al mercato delle auto in Russia”.

“Gli rimarrà ancora del tempo per coltivare gli interessi del nostro Paese e degli italiani, come è chiamato a fare in quanto parlamentare della Repubblica? A voi le riflessioni” ha concluso il Portavoce MoVimento 5 Stelle alla Camera.

L’ufficio stampa di Italia Viva, in merito alla presenza di Matteo Renzi nel Cda di Delimobil, ha dichiarato in una nota: “Il senatore Matteo Renzi è molto felice di collaborare all’attività della società Delimobil il cui socio di riferimento, Vincenzo Trani, è un imprenditore napoletano che Renzi stima”.

“La società di proprietà italiana ma con sede in Lussemburgo, è leader nel car sharing a livello mondiale e in molte città tra cui Mosca. La prossima quotazione a Wall Street rappresenta una fase di internazionalizzazione importante a livello globale. Il senatore Renzi, da sempre convinto dell’importanza di valorizzare le competenze degli imprenditori italiani in tutto il mondo, sarà al fianco del dottor Trani in questa sfida”, ha scritto ancora Italia Viva.

“Il settore della sharing economy, delle Smart cities e della mobilità sostenibile è uno dei più affascinanti per il futuro del pianeta: partecipare a questa sfida è molto avvincente. Ovviamente la presenza di Renzi nel board Delimobil rispetta tutte le regole della vigente legislazione italiana” , ha concluso Italia Viva.

DICO IO: Bravo Senatore Renzi! Si passa alla storia per quel che si fa e lei fa sempre tanto!

È su tutti i giornali, la notizia è arrivata alla stampa per mano della società che ha precisato che se le indagini penali in corso su Renzi dovessero portare ad un rinvio a giudizio l’incarico verrà revocato.

Inutile dire che ovviamente Renzi avrà dato loro ampie assicurazioni in merito. Chi critica è invidioso per le sue capacità , specialmente una certa stampa .

QUESTE! Sono di certo parole chiare e necessarie. Stimo Renzi ed apprezzo il fatto che abbia molteplici interessi verso il futuro delle comunità e l’energia x farlo. Ma ho cmq un pensiero molesto. Che non faccia nulla contro la legislazione vigente mi sembra il minimo, e non lo trovo un argomento utile. Non tutto ciò che è permesso è sempre necessario o opportuno fare. Specie se come fondatore e leader di un partito ciò che lo riguarda non solo è sempre sotto esame, ma tocca anche la sua formazione politica. Fosse solo senatore, la critica non avrebbe senso xché appunto è permesso ed è anche agito da altri senatori Come leader di I.V. trovo più complesso sostenere la sua assoluta libertà di azione. Lo espone a critiche di cui faremmo tutti a meno. Ripeto so che è un pensiero molesto Sostengo e stimo I V, Renzi e gli altri dirigenti del partito, e mi sento libera a mia volta tanto quanto lo è il senatore Renzi. Libera e leale proprio xché lo stimo, e quando non tutto va bene lo dico. Grazie per l’attenzione



DA GRULLANDIA NO SANNO FAR ALTRO CHE DENIGRARE ,IDEE POLITICHE ZERO.: 'Dopo gli Arabi pure i Russi, Renzi fa affari con le auto'

