L’Italia antifascista. La mozione con cui si chiede lo scioglimento di Forza Nuova

Dopo gli scontri di sabato scorso, il Partito democratico, Italia Viva e il Partito socialista italiano hanno depositato in Senato e alla Camera le richieste di abolizione dei movimenti politici di ispirazione neofascista. Tra i firmatari anche Elio Vito, deputato di Forza Italia.

I Partiti ANTIFASCISTI hanno depositato in Senato e alla Camera un mozione con cui si chiede al governo di «dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista» provvedendo «allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana». La richiesta parte dalla descrizione di quanto accaduto sabato scorso, in occasione della manifestazione nel centro di Roma contro l’obbligo del Green pass per i lavoratori (che entrerà in vigore il 15 ottobre) quando «per l’intero pomeriggio e fino a tarda sera – si legge nella mozione – soggetti appartenenti a Forza Nuova e ad altre organizzazioni di estrema destra hanno tentato di assaltare le istituzioni, dando luogo a duri scontri con la polizia, a numerosi episodi di violenza e di vandalismo culminati con il grave danneggiamento della sede della Cgil, dove alcuni manifestanti hanno fatto irruzione al piano terra devastando diverse stanze».

E non basta la condanna singola ai presunti responsabili: «Colpisce la forte matrice fascista alla base delle gravi azioni violente poste in essere ai danni di un corpo intermedio, rappresentante dei diritti dei lavoratori quale quello della Cgil, azioni contraddistinte da un’inquietante carica eversiva e tali da configurare un vero e proprio attacco, con metodi violenti, alla nostra democrazia».

Un fatto molto grave che spinge perciò i parlamentari del ANTIFASCISTI a chiedere al governo di agire in fretta: «Si tratta solo – scrivono – dell’ultimo di decine di inquietanti episodi di violenza, verificatisi e intensificatisi negli ultimi anni, riconducibile a partiti e movimenti di estrema destra che si organizzano sui social network per infiltrarsi in manifestazioni organizzate allo scopo di alimentare la tensione sociale e compiere atti di violenza e vandalismo». .