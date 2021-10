Il popolo italiano sempre in cerca di un re. Premiership o presidenzialismo del presidente della Repubblica sono strade da percorrere obbligatoriamente.

Lo sapremo e lo capiremo. Tempo qualche anno. Ne vedremo gli effetti più o meno negativi. In politica. Sulla formazione delle classi dirigenti. Draghi, sempre e solo lui. Per una serie di fattori contingenti esterni e interni dell’Italia, e per una buona dose di fortuna oltre al prestigio di cui gode, sta solcando i sondaggi di gradimento degli italiani.

Va bene l’economia, il massacro dei licenziamenti non c’è stato e la campagna vaccinale è rispettata. Draghi spazza tutto via, mentre lui lavora gli altri chiacchierano. Ha detto Fedele Confalonieri capo di Mediaset in fratellanza con Berlusconi. I partiti. Come ne usciranno e cosa sapranno fare? Hanno delegato al magister Draghi perché loro, i partiti, non hanno attitudine, alcuna, e fanno gara a spararle grosse, così grosse che sono impercettibili dal popolo, preso da due bastioni presidiati dall’ex capo della Bce: i denari, quindi l’economia, e il vaccino per tutti.

Al popolo italiano va bene così, ma tanto bene così che vorrebbero il magister Draghi non finisse mai. Hanno trovato il Re. Per sempre. Che li solleva dalle ambasce perché superior, perché non c’è mai stato uno così, la monarchia ‘savoiarda’ non ha dato alcuna soddisfazione, men che meno quell’uomo al comando fuori di crapa di Mussolini, fino ai premier degli anni recenti, un misto di democristianesimo incolore spalmato da qualche lampo di luce su terre incolte.

Gli italiani hanno sempre cercato un Re, una persona forte, un capo, un condottiero invidiando la Francia dei De Gaulle e Mitterrand. Un Re Sole senza monarchia e senza la primazia della politica. E Draghi lo sa fare bene. Quel ruolo, unto dal Signore ‘politico’. E non sarà semplice per i partiti rispondere panta rei, tutto scorre. Passerà anche Draghi.

Gli italiani l’hanno trovato e provato e non se ne vorranno liberare secondo i desiderata del bizzoso di turno. Se i partiti si dividono sull’obbligo vaccinale, vedi lo sbandieramento fuori sincrono e perdivoto di Lega e Fratelli d’Italia sulle limitazioni delle libertà personali, non si dividono sull’obbligo istituzionale di tenere Draghi, un vero sovranista illuminato, altroché Salvini o Meloni, che ha avuto quasi il tocco dall’Altissimo, scelto dalla politica giunta all’isterismo, in un momento, e qui sta la fortuna, che l’Europa è sguarnita di leader, la Merkel se ne tornerà a casa, Macron vacilla, Biden ha espressamente chiesto l’American first, comment te dire adieu Europa.

E Draghi, senza scadenze tagliola particolari, come i suoi ‘colleghi’ (di cui sopra) calato in una repubblica democratica parlamentare di Occidente gli è già stata espressa la decisione che lui deve rimanere, esserci a garanzia (del nostro debito) di portare avanti la baracca, i modi si troveranno, si può votare e chiunque vinca si prenderà Draghi presidente, semmai può fare il presidente della Repubblica con una copertura figliale, quasi ereditaria sul governo, spazio alla fantasia ce n’è.

È evidente che la stupidera della vita moderna dei partiti e di molti intellettuali anche quelli che pensavamo avessero un po’ di sale in zucca, sono intenti a reclamare la libertà violata, rubata vilipesa con il vaccino o il green pass obbligatorio mentre le vere libertà-liberali del cittadino sono contornate, ristrette, tolte con noncuranza.

Pensate a Draghi e meno male che è Draghi e ci è andata bene così. Si prende in mano un Paese e ora già si discute come investirlo se nei prossimi 7 anni di presidente della Repubblica, se incastrare questi 7 anni al meglio costringendo l’attuale presidente Mattarella a rimanere due anni al Quirinale per preparare il trono a Draghi o se, al più tenerlo a Palazzo Chigi in eterno, per i prossimi 10 anni come condizione non contendibile sia che vinca lo schieramento di centrosinistra o quello di centrodestra.

È ineludibile che il terreno fertile dell’Italia in questo stato ancora pandemico agevoli il trasporto, l’esigenza di un uomo forte al comando che va con il pilota automatico senza verifiche. Ma alcune domande i partiti se le devono fare. In primis su loro stessi. Quanto contano e se contano. Poi sull’assetto istituzionale del Paese. Che è un presidenzialismo secco, leadership naturale. Senza il passaggio elettorale, oggi. A quello devono pensare i partiti. A certificare la scelta.

Premiership o presidenzialismo del presidente della Repubblica sono strade da percorrere obbligatoriamente. Lo si vede con Mattarella. La stragrande maggioranza degli italiani vorrebbe rimanesse al Quirinale. Non interessa la scadenza del settennato, le procedure della Costituzione e quant’altro: è una brava persona, ha l’apprezzamento unanime, forse come nessun presidente della Repubblica precedente, dove i connotati delle preferenze politiche sono dissolte, impercettibili.

Perché cambiare? Draghi governa bene, è un capo, riconosciuto in tutto il mondo, rassicurante perché cambiare anche se ci sono le elezioni politiche nel 2023? Appunto, perché cambiare? Non sarà che la forza dell’Italia è il suo camouflage costituzionale? Cosa diremo ai giovani che faranno politica e chiederanno di diventare come Draghi? Li indirizzeremo al Santo in Paradiso sperando che ce la mandi buona?

