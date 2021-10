Renzi: “Contro i populisti la sinistra vince dal centro”

Una lettera di MATTEO RENZI pubblicata dal quotidiano italiano “la Repubblica”, 24 novembre 2020.Ma tuttora attualissima.

Caro Direttore, il tuo editoriale di domenica sul nuovo percorso progressista di Biden-Starmer tocca un tema importante per me e per Italia Viva. Tuttavia, soprattutto, tocca la questione chiave del futuro dell’Europa. Le riflessioni del segretario del Pd Nicola Zingaretti e dell’ex direttore del Financial Times, Lionel Barber, che La Repubblica ha pubblicato ieri arricchiscono questo dibattito. Vorrei aggiungere tre brevi considerazioni. In primo luogo,le elezioni americane dimostrano che c’è ancora una differenza tra sinistra e destra.

Direi di più: c’è un abisso tra la destra di Trump e la sinistra di Biden ma c’è anche una forte differenza tra sinistra e sinistra. Se Sanders o Warren si fossero candidati, Trump oggi si starebbe preparando per il suo secondo mandato, non giocando a golf. Biden ha vinto perché ha vinto dal centro. Biden ha vinto perché ha vinto come riformista. Biden ha vinto perché senza vincere in Arizona o in Pennsylvania, la sinistra radicale avrebbe continuato a fare ciò che ha sempre fatto meglio in tutto il mondo: l’opposizione. Lei cita giustamente Alexandria Ocasio-Cortez: con AOC si vince un distretto congressuale a New York, con Biden si vince la Casa Bianca. In secondo luogo,il Regno Unito ha visto la tragica sconfitta di Ed Miliband e poi di Jeremy Corbyn.

Con Blair la sinistra radicale brontolò e si lamentò, ma il Labour vinse. Con Miliband junior e Corbyn la sinistra radicale ha gioito, ma il partito conservatore è finito al governo. Starmer lo capisce bene e ora parla di famiglia e sicurezza, non di nazionalizzazione e sussidi. Mira a un’alleanza con Biden, in una versione aggiornata della relazione storica tra Clinton e Blair, come percorso verso il governo. Le prossime elezioni nel Regno Unito saranno nel 2024: c’è tutto il tempo per consolidare questa partnership. Certe analogie potrebbero tornare, non dimentichiamo che Blair ha assunto la guida del suo paese quattro anni e mezzo dopo Clinton, non subito. Nel frattempo ricordo da anni come la mia leadership del PD (durante la quale abbiamo ottenuto il miglior risultato elettorale dal 1958, quasi il 41% prima del ‘fuoco amico’ dell’opposizione interna) sia stata minata da chi insisteva sul fatto che dovevamo abbandonare le dottrine di Obama e Blair per copiare invece quelle di Sanders e Corbyn. Sono contento di non aver mai seguito il consiglio di questi profeti veggenti. In terzo luogo,se davvero la strategia è di una grande chiamata alle armi contro il populismo internazionale (e la nomina di Blinken a Segretario di Stato rafforzerebbe questa ipotesi) manca un altro partecipante.

Questi sarebbero i progressisti europei. Un’Europa che non è solo contro i populisti ungheresi, polacchi e le Pen (cioè contro gli amici di Salvini e Meloni) ma anche un’Europa diversa dal PPE di Angela Merkel, che presto lascerà la cancelleria tedesca dopo 16 anni. Chi è il principale leader di questa alleanza progressista Biden-Starmer in Europa oggi? A mio parere, la leadership più forte nelle famiglie liberali e socialiste è necessariamente quella di Emmanuel Macron. Ecco la questione di dove si trovi l’Italia nel dibattito politico da qui ai prossimi due anni, quando ci saranno elezioni sia in Germania che in Francia e dove si giocherà la sfida decisiva del Recovery Fund. Dove la grande questione ambientale sollevata da Obama con la conferenza di Parigi (è stato un tale onore per noi firmare quegli accordi) viene rilanciata da tutti noi come una questione centrale mentre Biden regna sulla scelta miope di Trump di abbandonare la lotta al cambiamento climatico. Abbiamo dato vita a un governo che ha spaccato il fronte populista,mandando Salvini all’opposizione e spostando l’amministrazione Conte verso posizioni pro-europee diatralmente opposte a quelle del precedente governo “giallo-verde”.

Il simbolo più evidente di questo è Di Maio, che ha incontrato i “Gilets Jaunes” antigovernamenti in Francia nel 2019, ma poi nel 2020 negozia l’ingresso del suo Movimento Cinque Stelle nel partito di Macron in Europa. La nostra mossa è stata un capolavoro tattico che ha permesso all’Italia di governare la pandemia con un’amministrazione dalla parte della scienza e del buon senso che non segue le assurdità deliranti dei populisti. Ma non basta. Proprio per i motivi per cui scrivi, c’è bisogno di uno sguardo diverso e più profondo sul mondo.

Se, come dice Barber, il rischio è quello di una sfida finale tra democrazia liberale e populismo, l’Italia deve essere in lotta, senza paura di sporcarsi le mani.

Tocherà a Conte, Zingaretti e agli altri leader decidere se essere protagonisti della nuova pagina di storia che la vittoria del presidente Biden apre per l’Italia e per l’Europa, o se trascorrere il tempo che ci separa dall’elezione del successore del presidente Mattarella in una stanca lite quotidiana senza visione.

ORA E PASSATO QUASI UN ANNO E PASSATI DIVERSI PERSONAGGI,MA “Dipenderà molto dalla legge elettorale. Ma la verità è che chi occupa politicamente il centro vince. L’Ulivo ha vinto nel ’96, come Berlusconi ha vinto nel ’94, 2001, 2008 come noi abbiamo vinto nel 2014 col famoso 40% perché abbiamo convinto un’area centrale che è allo stesso tempo moderata e riformista e che non sopporta i cori degli opposti populismi. Questa area c’è e vale tanto nel Paese. Chi saprà rappresentarla meglio avrà la leadership tra il 2023 e il 2028. Oggi questo spazio politico è coperto dalla straordinaria leadership di Mario Draghi. Domani vedremo che accadrà”

