Scalfarotto: “Salvini e Meloni la smettano di scaricare le loro ambiguità su Lamorgese”

Lamorgese: “Non abbiamo arrestato Castellino per evitare problemi di ordine pubblico” Meloni all’attacco: “Sua risposta offende il Parlamento, l’unico regime siete voi”

Concordo appieno con la scelta della ministra (che poi non sceglie lei in quei momenti ma chi sta gestendo l’urgenza ..) . Sarei stufo di avere dei politici pagati con le mie tasse che invece di usare intelligenza e competenza passano il loro tempo a dar paglia al bestiame. Voglio essere governato da persone competenti, che scelgono e agiscono nel migliore dei modi, non curandosi delle critiche della gente di strada. Altrimenti tanto vale affidarsi al primo urlatore del bar dello sport sotto casa.

La scelta di procedere coattivamente nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile dai responsabili dei servizi di sicurezza, perché in quel contesto c’era l’evidente rischio di una reazione violenta dei suoi sodali con degenerazione dell’ordine pubblico”. Prefetto e Questore il Prefetto (Piantedosi) non l’ ha voluto capitan selfini quando era ministro? E il sottosegretario agli Interni non è Nicola Molteni della lega nord incarico già svolto dal 13 giugno 2018 al 5 settembre 2019 nel governo Conte I° quando capitan nutella faceva il ministro dal papete?

Il commento della Meloni dimostra che non ha la più pallida idea cosa significhi governare e dimostra ancora una volta la sua scatola vuota. E vorrebbe fare là premier. Poveretta!!! Anzi poveretti noi!! Patetica la Meloni. Dice che 7 agenti sono stati lasciati a prendere le bastonate, preferendo dunque che fosse arrestato Castellino e lasciare molti più agenti a gestire una rivolta violenta per le strade di Roma. Mi pare che ancora una volta la Giorgia dimostri la sua grande capacità non logica ma reazionaria. Non serve creare una ‘” emergenza fascismo” cari MELONI&SALVINI, Ma perché non lo ammettete che simpatizzate per forza nuova ? non tenetevi le cose dentro, andate in strada con loro, siate sinceri ! In Italia, è da un bel po’ di tempo che esiste, sarebbe ora che il problema venisse risolto, con le buone o con le cattive.

Scalfarotto: “Salvini e Meloni la smettano di scaricare le loro ambiguità su Lamorgese”

“Dire, come ha fatto il vicesegretario della Lega Fontana, che il ministro Lamorgese avrebbe messo in pericolo l’ordine pubblico, è già il segno di una sottovalutazione del fenomeno neo fascista in Italia. In un momento come questo non c’è spazio per gli attacchi strumentali a chi si occupa della sicurezza dello stato, persone come Lamorgese, il capo della Polizia Lamberto Giannini e il responsabile dei servizi segreti Franco Gabrielli, che tutto il mondo ci invidia”.

Il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto pensa che l’attacco squadrista ai danni della Cgil da parte dei manifestanti anti green pass guidati da Forza Nuova dello scorso sabato sia stato uno spartiacque.

“Abbiamo considerato a lungo questi movimenti come un’espressione folkloristica, di costume, alla stregua dei fascisti su Marte di Corrado Guzzanti. Ma dobbiamo renderci conto che più della nostalgia, il problema è il tipo di politica che fanno ispirandosi a ideali totalitari, spesso infiltrandosi nei partiti di destra”, spiega Scalfarotto.

Scalfarotto: “Salvini e Meloni la smettano di scaricare le loro ambiguità su Lamorgese” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo