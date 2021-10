Vince il pragmatismo di Mario. Dare le carte ed evitare migranti

Certo continuano a mancare soluzioni agli altri due grandi interrogativi del G20 ovvero come contenere il terrorismo e come garantire le libertà individuali ai sudditi dell’Emirato. Ma pretendere che Draghi risolvesse in tre ore di videoconferenza gli obbiettivi mancati in 20 anni di presenza internazionale era, sinceramente, un po’ troppo.