La condanna unica del fascismo e non del totalitarismo in generale, frutto degli interessi di un partito comunista che prendeva gli ordini da Mosca, è causa diretta delle ipocrisie , delle distorsioni e della radicalizzazione della politica moderna. Finchè non includerete nel termine fascismo qualsiasi movimento politico che mira al totalitarismo e che considera la violenza come un mezzo di espressione politica legittima l’antifascismo resterà sempre una lotta contro i propri avversari politici spacciata per lotta di principi.

Ma c’è pure chi dice che. A distanza di 75 anni dalla fine della guerra ( 3/4 di secolo ) in Italia ( solo in Italia) si parla ancora di fascismo e ( ovviamente) anti-fascismo. In Germania il nazismo è morto e sepolto e non ho mai sentito la Merkel o altri paventare ritorni di formazioni brune nazionalsocialiste. In Giappone idem . L’imperialismo nipponico appartiene ad ere geologiche passate . Invece noi ci crogioliamo di antifascismo ( che va bene su tutto ) immaginandoci pericoli e minacce inesistenti Come se antifascismo si potesse vivere e prosperare. Allora diciamola tutti una volta per tutte. SIAMO TUTTI ANTIFASCISTI COME SIAMO TUTTI ONESTI ( Onestà, Onestà ) E finiamola con questa guerra civile che non finisce mai e parliamo e occupiamoci di cose più serie.

No gente. Non sono affatto d’accordo. La differenza con la Germania e il Giappone è che solo in Italia ( non a caso la patria del fascismo) il partito di ispirazione fascista, ancora oggi reticente e ambiguo su quella sua origine, che è ampiamente coltivata alla base, arriva al 20%. Questo perché, mentre in Germania il nazismo è stato emarginato e combattuto da tutte le forze democratiche, comprese le più conservatrici, da noi c’è stata troppa tolleranza per un malinteso senso nazionale e per opportunismo. Così si è diffusa la cultura, poco contrastata, del fascismo come “dittatura all’acqua di rose” (costata sangue e migliaia di anni di galera), o del fascismo “che anche lui qualche cosa di buono ha fatto”, certo anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al giorno. In Italia, per colpa di questo lassismo, non abbiamo un grande partito conservatore ma sicuramente democratico, come in Germania, Francia e UK, per esempio. Da noi ha fatto comodo lasciare prosperare il neofascismo. Per questo negli altri Paesi possono pensare ad altro, da noi sono pericolosi. O dovremmo lasciarli fare senza reagire? Giusto 100 anni fa questo fu l’atteggiamento. S’è vista come è andata.

Finchè non includerete nel termine fascismo qualsiasi movimento politico che mira al totalitarismo e che considera la violenza come un mezzo di espressione politica legittima l'antifascismo resterà sempre una lotta contro i propri avversari politici spacciata per lotta di principi.

