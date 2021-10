LA VERITA’, CAPOVOLTA ,LA COLPA E’ SEMPRE DEGLI ALTRI LA LAMORGESE HA SPIEGATO BENE IL SUO COMPORTAMENTO..YO SOY GIORGIA HA FRAINTESO TUTTO.

Come diceva Pertini “il fascismo non è solo una idea, ma una idea criminale” Qui non si tratta di affermazione di idee ma di concreti atti criminali compiuti da un’organizzazione che, oltre ad essere un’associazione a delinquere, contravviene una precisa legge dello Stato. Anche la mafia è nata sulla base di una idea. Ma non perseguiamo solo i reati dei singoli mafiosi o singoli episodi di criminalità associata, perseguiamo anche l’organizzazione stessa. O ci spaventa lo “schermo” rappresentato dal fatto che si dicono politici?

NIENTE EQUIVOCI E AMBIGUITA’. CARA YO SOY GIORGIA

Sciogliere Forza Nuova è un atto, tardivo, di rispetto della Costituzione e della legge. Non farlo oggi significherebbe rilasciare un attestato di legittimità alle azioni violente che tutto il mondo ha potuto vedere.

Lo scioglimento di una organizzazione dichiaratamente eversiva, che vorrebbe imporre con la forza la sua volontà nettamente minoritaria alla maggioranza dei cittadini è l’esatto contrario di un’azione liberticida.

Non sono d’accordo con chi, come scrive oggi Piero Sansonetti, ritiene che lo scioglimento di Forza Nuova costituirebbe un precedente pericoloso, che in futuro potrebbe essere usato strumentalmente contro altre organizzazioni, in particolare di sinistra.

In primo luogo perché non conosco e non credo conosceremo mai, organizzazioni di sinistra di stampo eversivo. E non ho alcun problema a dire che se ce ne fossero in futuro e manifestassero la loro pericolosità per la democrazia con idee o atti dirompenti come quelli fascisti, andrebbero giustamente sciolte.

A chi pensa Sansonetti?

Agli Anarchici? Ma gli Anarchici sono anarchici, non sono di sinistra o di destra. Infatti nella loro storia hanno combattuto contro entrambe.

Ai black block? Ma quelli sono già fuorilegge e vanno solo repressi.

Ai Centri Sociali occupati o meno? Molti di questi hanno trovato forme di stabilizzazione con le stesse istituzioni e chi non l’ha fatto pone allo Stato un problema di rispetto della legge, per le occupazioni ad esempio, ma non risulta che vogliano sovvertire con la violenza l’assetto costituzionale della Repubblica.

Alle associazioni che partecipano ad alcuni movimenti tipo NO Tav? Anche in questo caso bisogna distinguere tra chi protesta pacificamente, sbagliando, e i gruppi violenti che vanno sicuramente repressi e sciolti se hanno una organizzazione formale.

Non credo che Sansonetti pensi a questi, ma probabilmente si preoccupa che, in un domani autoritario di destra, ne possano fare le spese anche associazioni o partiti della sinistra che strumentalmente fossero accusati di eversione.

Ma se arrivassimo a quel punto di reazione di destra il primo problema non sarebbe certo quello dello scioglimento di un partito, ma quello della disgregazione della democrazia nel suo insieme.

E’ certo che vanno combattute tutte le forme eversive dell’ordine Costituzionale. Ma ora abbiamo di fronte, concretamente, quelle di stampo fascista. Che vogliamo fare? Aspettiamo che crescano in attesa che arrivino quelle di “sinistra”?

Piuttosto la smetta Meloni di fare vittimismo sul possibile scioglimento di FdI, il suo ridicolo non copre la sua ambiguità. Risponda in modo chiaro e netto sul ripudio del fascismo e delle sue personali origini politiche che, fino ad oggi, ha condiviso orgogliosamente con i suoi sodali di partito.

Ma la smetta anche chi a “sinistra” ha tollerato la presenza di Forza Nuova, e non solo, nelle sue iniziative politiche. Che vergogna vedere sventolare le bandiere dell’ANPI assieme a quelle di FN nei comizi contro la riforma costituzionale di Renzi e per votare No a quel referendum.

Qualcuno ha ripubblicato le foto dell’epoca. Non l’ho fatto perché è bene che siano seppellite nel silenzio, ma non nella memoria.

Oppure l’appoggio, ostentato e fiero, di Emiliano al candidato sindaco di Nardò Militante di Casa Pound. Organizzazione in precedenza “sdoganata” da Grillo, grande passione della sinistra senza più dignità e autonomia, che trovava giusto che i militanti di Casa Pound, “coi quali abbiamo molti punti in comune”, partecipassero alle manifestazioni del M5% e magari si iscrivessero pure. Imprescindibili?

Per la cronaca una mozione di Italia Viva per lo scioglimento di Forza Nuova è stata depositata alla Camera dall’ottobre 2020. Un anno fa, nel silenzio di tutti i democratici e della sinistra.

LA VERITA’, CAPOVOLTA ,LA COLPA E’ SEMPRE DEGLI ALTRI LA LAMORGESE HA SPIEGATO BENE IL SUO COMPORTAMENTO..YO SOY GIORGIA HA FRAINTESO TUTTO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo