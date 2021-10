Ma cazzo sono circa il 20% i non vaccinati, al netto di chi non può , ma sempre troppi. Non voglio lasciarli ai fasci che vanno sciolti isolati puniti ecc. Ma per gli altri ricominciamo, a spiegare a trovare strade. Non so, serve discutere senza cedere, perché il covid non molla ancora eh!

NERVOSISMI

Se anche voi avete notato un moltiplicarsi dei così detti No-vax no green pass è perché l’imminenza dell’entrata in vigore del provvedimento sui luoghi di lavoro li sta rendendo particolarmente nervosi e aggressivi.

Insomma non sono aumentati, semplicemente vengono allo scoperto.

Ovviamente non ho mancato di discutere con chi mi è capitato a tiro ( si lo so chi mi conosce avrà temuto per la loro incolumità, posso rassicurarli, non ho fatto prigionieri

Ma una cosa è sempre più evidente:

quando vi dicono che vogliono essere liberi di scegliere fategli presente che sono liberi di scegliere perché voi vi siete vaccinati.

Sennò eravamo ancora tutti chiusi, avevamo 700 morti al giorno e la libertà era un miraggio per tutti.

Tenetelo ben presente e non fatevi ingannare: sono persone spaventate ma difficilmente lo ammetteranno, male informate anche se millantano chissà quali conoscenze (di solito l’amico di un cugino infermiere), spesso egoiste o comunque preoccupate giusto della loro famiglia.

Tutto il resto a parte rarissimi casi è fuffa.

Cianciano di libertà come fosse un’ideale universale ma quello che gli importa è preservare solo la loro piccola parte.

Gli altri che si arrangino.

Gli altri siete voi.

