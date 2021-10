PERCHE’ LA FERMEZZA SUL GREEN PASS. Ne valeva la pena? SI! La luna di miele è finita. E se si ha coraggio si vada all’obbligo.



La vicenda del green pass è molto insidiosa perché fa emergere in modo evidente la collusione tra i no vax, di ogni ordine e grado, e chi, magari sostenendo di non esserlo, li spalleggia oggettivamente. C’è ancora molto da capire sugli scopi di questa azione, che dalle motivazioni dichiarate appare del tutto strumentale.

Scopi che si presuppongono differenti tra loro, non riuscendo a pensare che i portuali di Trieste e i delinquenti di Forza Nuova possano avere scopi in comune.

Tuttavia un effetto comune della protesta c’è, quello dell’indebolimento della linea del governo sulla delicatissima e decisiva fase di gestione dell’uscita dalla pandemia.

Non è complicato capire questo aspetto. Si parte da due presupposti.

Il primo è che la vaccinazione di massa, che vede il nostro sistema tra i primi al mondo, dopo essere stati tra i primi e più numerosamente colpiti, ha funzionato e ancora più funzionerà col raggiungimento del 90% di vaccinati. Un obiettivo alla nostra portata.

Il secondo è che certificare la propria avvenuta vaccinazione col green pass sta consentendo da quattro mesi a milioni di persone di riprendere gradualmente, ma costantemente con aperture sempre più ampie, modalità di vita e di lavoro progressivamente più normali.

Si tratta di due risultati inoppugnabili. Basta fare un confronto con la situazione di un anno fa, che fa apparire ogni disquisizione e distinguo su entrambi i presupposti del tutto sbagliati e irresponsabili.

Chi li sostiene, qualunque siano le motivazioni, produce un danno sociale tangibile, sia contro la salute dei cittadini, sia contro la loro situazione lavorativa ed economica.

Questo fa pensare che opporsi all’uso del green pass sia soprattutto, se non esclusivamente, un tentativo per mettere in discussione l’operato di chi sta dando ottima prova di governo, sia sul piano sanitario, sia su quello del rilancio dell’economia.

Vaccini e green pass sono un pretesto per fermare il governo, ma soprattutto un sistema che sta faticosamente, ma con successo, cercando di uscire dalle crisi, sanitaria ed economica, cercando strade nuove in un quadro di cambiamento europeo. Un passaggio difficile.

La fermezza del governo non è, dunque, un puntiglio, ma la difesa di un percorso e di una prospettiva che va oltre le crisi. Chi ha paura di questo? Chi ha deciso di chiudere, finché è in tempo, quella strada per evitare quella prospettiva?

Il confronto in atto è insidioso, perché si vorrebbe screditare l’azione del governo agli occhi di 45milioni di italiani che hanno accettato di vaccinarsi, sia per tutelare la loro salute, sia per godere di spazi sempre più ampi di libertà. Questo disegno non si realizzerà. Nell’interesse della stragrande maggioranza degli italiani.

Fa specie che alcuni settori del mondo del lavoro si prestino a questo disegno, come alcuni portuali, peraltro vaccinati, per un malinteso senso di solidarietà con chi non ha mostrato né solidarietà, né rispetto per gli altri.

Un proponimento pretestuoso e opaco, che non ha niente a che vedere, anche volendo fare un riferimento del genere, con la lotta di classe. Perché non c’è una questione di libertà del lavoro, dato che dal 1963 i portuali sono soggetti alla vaccinazione antitetanica obbligatoria. Chi non la fa non lavora e nessuno di loro, da quasi 60 anni, si è mai sognato di contravvenire o scioperare per questo.

Il governo ha agito con molta gradualità, ha accettato anche alcuni compromessi, come quelli sui tamponi, che potrebbero rivelarsi una trappola.

Vedremo come andrà, ma se non dovesse andare penso che il prossimo passo sarà quello di valutare concretamente l’opportunità della vaccinazione obbligatoria. A questo porta il no green pass.

Una patente per chi vuole essere libero dal Covid, che una nettissima minoranza vorrebbe limitare sulla base di convinzioni sbagliate che nessuno vuole impedire siano manifestate pubblicamente in modo civile, sé se ne è capaci, ma i cui comportamenti conseguenti vanno esercitati privatamente in quanto socialmente pericolosi. Non solo per la salute e per l’economia, ma anche per la convivenza civile.

