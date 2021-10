Parole fantastiche e piene d’ amore… il problema è di chi tradisce l’amore e la fiducia. E il tapiro…. lasciamo perdere. Bravissima Ambra. Grande Jolanda! Grande mamma Ambra che ha cresciuto una donna intelligente e sensibile! Può essere davvero fiera della figlia che le rimarrà sempre accanto mentre gli uomini superficiali e Allegri si avvicenderanno!



Sulla storia di Ambra Angiolini mi ero promesso di non scrivere nulla. Un po’ perché il gossip non mi interessa, un po’ perché consegnare il tapiro d’oro a una donna ferita per un amore finito è già di per sé grottesco e non merita commenti.

Poi mi sono imbattuto in questo post scritto da Jolanda Renga, figlia di Ambra, che nonostante i suoi 17 anni ha impartito una lezione di stile (e di vita) a “Striscia la Notizia” e al metodo usato.

“So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?! Ed Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile?

Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare? E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte”.

Una ragazza di 17 anni con questi valori ha alle spalle dei bravi genitori Ambra e l ‘amico Renga.. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo