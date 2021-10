Conte si rassegni: è stato mandato a casa per la sua inadeguatezza sua e di tutta GRULLANDIA.

Leggo che l’ex premier Conte e con lui qualcuno nel Movimento 5 Stelle vorrebbe darmi lezioni di femminismo. Il giudizio sull’adeguatezza al ruolo delle persone non dipende dal genere. Giuseppe Conte e Mario Draghi sono due uomini: Conte non è stato capace di fare il premier, Mario Draghi lo è. Virginia Raggi e Isabella Conti sono due donne: Raggi non è stata capace di fare la sindaca, Isabella sì. La differenza la fa la qualità, non il genere.

“Proprio sulla Raggi si è consumato l’attacco settimanale di Giuseppe Conte a Italia Viva. L’ex premier ha criticato la ministra Elena Bonetti , che aveva detto una cosa semplice: non è che se sei donna, sei automaticamente una brava sindaca. La qualità, non il genere, misura i risultati di un amministratore. Elena ha risposto perfettamente, spiegando che Draghi è un uomo ed è un buon premier, Conte è un uomo e non è stato un buon premier. Che la donna Raggi è stata un pessimo sindaco, che la donna Conti è un ottimo sindaco.

Ma io mi domando: perché, se ci giudica così irrilevanti, Conte attacca sempre noi di Italia Viva? Non sarà che all’ex premier ancora rode qualcosa?”

L’esigenza di avere più donne, una pari quantità di donne e di uomini, in ruoli apicali è un principio sacrosanto. Ma la parità di genere non può essere una modalità per portare al governo del Paese e delle città persone incompetenti o incapaci, così come il ricambio generazionale non significa dare responsabilità a giovani che non abbiano le caratteristiche necessarie per gestirle. Promuovere le differenze aprendo a giovani e donne non significa sacrificare la competenza, al contrario. Le pari opportunità sono tali solo a parità di merito: “Vinca il migliore” indipendentemente dal genere, dall’etnia o dalla nazionalità, dall’età, dall’abilità, dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. È un concetto estremamente semplice, ma da quando la Ministra Bonetti ha osato pronunziarlo – e benissimo ha fatto, chiarendo a tutti gli italiani come la pensa – il Movimento 5 Stelle, da Azzolina a Conte, sembra essere stato colpito da una scossa elettrica. Forse hanno capito che aver selezionato e consegnato il Paese a una classe dirigente del tutto inadeguata, a partire dalla prima Sindaca di Roma (quella che ha lasciato la Capitale ai cinghiali, ai rifiuti e all’abbandono), non è stata una buona mossa nemmeno per le pari opportunità e per questo si sentono punti nel vivo. Sarebbe anche una buona notizia, la definitiva archiviazione di quello stolto principio dell’”uno vale uno” che tanti guai ha procurato al nostro Paese.

Conte si rassegni: è stato mandato a casa per la sua inadeguatezza sua e di tutta GRULLANDIA.

