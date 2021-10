Manifestazione Cgil. Landini: “Basta chiacchiere, Draghi sciolga i neofascisti”

La risposta della piazza all’assalto di sabato scorso. Presenti tanti nomi della politica: Letta, Conte, Di Maio, Speranza… ecco con i nomi dei politici ho detto tutto.

Le richieste di Landini ed anche di Letta &c, giusto per fare scena , a cosa serve sciogliere una formazione politica a fare soltanto dei martiri e a farne nascere una nuova , venga fatta una legge , come in Germania con il nazismo, che dichiari fuori leggi i richiami e le ideologie sul fascismo allora si che sarà stato fatto qualcosa di serio.

Draghi non è un Capo di Stato: è il presidente di un consiglio dei ministri. I quali hanno come unico dovere (si chiama «organo esecutivo») quello di eseguire le delibere del Parlamento. Inutile dunque tirarlo per la giacchetta. Già ci provano senza successo i partiti. Non ci si mettano pure i sindacati.

La cosa che mi rende perplesso è che oggi abbiamo tutta questa emergenza fascista….. dopo dieci anni di governi a guida PD. Ma che cavolo ha fatto, il PD, in tutti questi anni? Dormiva? a no dovevano fermare RENZI che voleva riformare l’ITALIA.

Il centrosinistra negli ultimi 30 anni è stato quello più al governo e sempre con l’appoggiato accondiscendente dei sindacati.

Ho giusto sotto il naso i dati dei salari europei negli ultimi 30 anni.

Ebbene, siamo ultimi in classifica con il salario medio calato rispetto il 1990 del 2,9% mentre quelli in Germania e Francia per capirci sono saliti di oltre il 30%.

C’è quindi poco da esultare cantando in Piazza Bella Ciao, da parte del: “popolo tranquillo e reattivo sui valori democratici, in attesa di una traduzione politica”. Sindacati! il problema n.1, pensioni e salari bassi, familismo al posto del merito, scarse opportunità, schiavizzazione del lavoro, politiche sociali sgangherate, fisco iniquo e potrei andare oltre. Bonomi afferma: date i soldi del Pnrr alle imprese e porteremo lavoro, peccato che negli ultimi 30 anni sia avvenuto il contrario cioè molti soldi finiti alle Cayman e poco lavoro mal pagato. Intanto i giovani, laureati e non, giustamente emigrano e non hanno nessuna intenzione di tornare mentre a Roma si discute ancora su una misura di civiltà come il salario orario minimo.

Anche oggi è morto un altro operaio (ne muore sempre uno al giorno in Italia, a dire il vero), ed i Sindacati sono in piazza a sbraitare al lupo al lupo nero. Sono stanco di questi personaggi che rispondono con l’antifascismo ai problemi della società globalizzata del XXI secolo, e pretendono pure l’obolo dai lavoratori che non si degnano di prendere neppure in considerazione. Poche foto non ritraggono tutti i partecipanti, ma in ogni singola foto vedo persone già chiaramente in età da pensione, mentre i lavoratori lottano per sopravvivere ed il sabato mattina invece di salire sui pullman vanno a lavorare.

