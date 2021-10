Ambra, la ministra e la linea di Striscia: il pasticcio del Tapiro da cui è difficile uscire

L’attrice commossa per «il muro d’amore folle» dopo il Tapiro per la fine della storia con Allegri. Il programma si scaglia contro «i finti moralisti»

Non finisce qui. Ambra Angiolini valuta azioni legali nei confronti di Striscia la notizia e del suo inviato Valerio Staffelli, che qualche giorno fa le ha consegnato il Tapiro d’oro per la conclusione della sua storia d’amore con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Durante il blitz di Staffelli, mandato in onda su Canale 5, l’attrice aveva esibito un invidiabile fair play ma a distanza di qualche giorno i suoi avvocati Valeria De Vellis e Daniela Missaglia parlano di «illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa». I legali della Angiolini contestano anche la precisazione della redazione della trasmissione satirica, che in risposta alla ministra per la Pari opportunità Elena Bonetti – che ha parlato di «vicende sulle quali non si deve aprire un dibattito pubblico» e ha fatto notare come in ogni caso «si è scelto di andare dalla donna e non dall’uomo» – afferma come «la Signora Ambra Angiolini fosse consenziente». «Mi sono limitato a raccontare quello che è visibile a tutti nel filmato pubblicato sul nostro sito, a prova di ogni smentita. È evidente la volontà di trasformare l’episodio in una telenovela», fa sapere da parte sua Staffelli.

Ora Ambra pensa a una causa contro Striscia ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo