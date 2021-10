Matteo Salvini anima in pena. Soffre a stare con Draghi. Ha davanti solo due opzioni: Papeetismo o Giorgettismo.

Raggiunto dall’ennesimo “dovete andare all’opposizione”, il salviniano di ferro Claudio Borghi ironicamente ringrazia: “È sempre bello quando ti suggeriscono cose che tu mai e poi mai avresti pensato, se non te le avessero fatte notare”. Come dire, senza dichiararlo esplicitamente, “con me sfondano una porta aperta”. E ne hanno mille ragioni, i follower di Borghi, perché più questo governo va avanti meno si capisce che cosa la Lega ci stia dentro a fare, alimentando il dubbio se non farebbe meglio, dignitosamente, a levare le tende. È un dato oggettivo, incontestabile, che prescinde dal giudizio su Mario Draghi: piaccia o meno il suo operato, è chiaro a tutti che Salvini campa politicamente male, soffre la situazione, si comporta da anima in pena. Sta nella maggioranza allargata come in un paio di scarpe strette. Soffre, sbuffa, non vede l’ora di potersele levare. Ma più mette a nudo il disagio e più si fa male da solo.

Io credo che sia meglio se la Lega sta al governo. Salvini è un poveraccio e non è escluso che alla Lega se ne liberino. Ora i Salviniani !Penso che mi darete del liberista, che, per la sinistra, è l’insulto peggiore. Peggio persino di fascista. E! Qualunquista. Ma credo si riferisca a chiunque non sia ideologicamente schierato ( io quasi penso l’opposto). E tutto questo spiega i poveracci. Capita che uno cerchi di sembrare qualcos’altro ma il gioco non può durare in eterno, prima o poi si scivola…e tutto appare chiaro Non credo inoltre che ” gli imprenditori del Nord Est”, i quali hanno già fatto sentire la loro voce forte e chiara, vogliano una Lega fuori del governo. Anche perché questo è il “loro” governo. Quanto alla sinistra, sono dei poveracci anche loro, pur su un’altra sponda.

Uscire dal governo? “Se davvero ne trovasse il coraggio ne sarebbero tutti contenti, a cominciare dalla sinistra, che da tempo non vede l’ora.” ma dopo per l’ITALIA sarebbero cazzi acidi. ITALIANI! chiudete gli occhi, pensate Salvini e Meloni la seconda primo ministro, il primo battitore libero, ………………..

La sua unica speranza è mandare Draghi al Quirinale e precipitare l’Italia nel caos dello scontro con l’Europa e con le agenzie di rating. Operazione impossibile in qualsiasi scenario non impazzito, nonostante una certa sinistretta vorrebbe liberarsi del governo Draghi più di lui! Ma, ragazzi, non vi preoccupate, con la crescita oltre il 6%, i soldi europei che continuano ad arrivare e la pandemia che viene debellata con polso fermo, a questi squallidi personaggi resta solo il fiero mugugno dei perdenti.

Se ora la Lega salviniana sta in Purgatorio, all’opposizione sarebbe nell’inferno, per il semplice fatto che non è più credibile su qualsiasi argomento. La Lega insomma non ha più nulla da promettere, sia dentro che fuori il governo .Le promesse assurde delle campagne elettorali, si sono sgonfiate da sè, flat tax in testa, a seguire quota 100 ….finanche sull’immigrazione. Non è un partito di governo, punto….come anche i fratellini d’Italia.

Io credo che Salvini sia bruciato. Da quando faceva il ministro dell’interno in bermuda e con mojto davanti ha imboccato un vicolo cieco. In discesa precipitosa che lui ha fatto ogni giorno più stretto, una scelta sbagliata dietro l’altra. Credo che i governisti della Lega lo abbiano fatto cuocere nel suo brodo. Ora cominciano ad infilzarlo.

Il problema di SALVINI è il nulla che rappresenta….l’ignoranza, l’assenza di visione, l’opportunismo….un rifiuto della società….Salvini é un lamentino continuo, corre dietro ad ogni protesta, é stato preso per le orecchie e portato al centro vaccinale contro la sua volontà, tra le sue idee e il nord si é scavato un abisso, ha mollato 25 mln di elettori per correre dietro a qualche milione di no vax, pare un ubriaco al volante. Non si è più riavuto dal ko autoinflitto del Papeete. E di lì è sempre stato in fuorigioco. Il bello che continua a declamare la lista della spesa, non capendo che a parte qualche adepto non se lo fila più nessuno. E Draghi giustamente lo prende a sportellate.

Matteo Salvini anima in pena ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo