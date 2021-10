Via mascherine e pass: il piano del governo

L’esecutivo studia il programma per allentare tutte le restrizioni: entro dicembre immunizzati 9 italiani su 10 e completati i richiami dei fragili. Da gennaio protezioni e certificato solo per concerti, eventi sportivi e discoteche, con capienze al 100%

Il governo Draghi prepara il regalo per gli italiani sotto l’albero di Natale: stop all’obbligo generalizzato del green pass. Con il nuovo anno l’uso obbligatorio della certificazione verde dovrebbe essere circoscritto a eventi e luoghi ad alto rischio assembramenti: stadi, discoteche e concerti. Il cronoprogramma su cui sta lavorando governo e Cts prevede l’abbandono graduale dell’obbligo green pass a partire dal primo gennaio 2022. Prima di quella data sarà complicato. Tutto, ovviamente, è legato all’andamento della campagna vaccinale.

L’obiettivo, fissato dall’esecutivo per liberare definitamente gli italiani dalle ultime restrizioni, è il raggiungimento della quota del 90% di vaccinati. Oggi l’asticella è ferma all’85,4: ne mancano all’appello circa 2,5 milioni di italiani. La campagna vaccinale, ad oggi, fa registrare una media di 400 mila somministrazioni settimanali. Mantenendo inalterata la media attuale la soglia del 90 % dovrebbe essere centrata a fine dicembre. Ma non è l’unico parametro da considerare: il governo, prima di restringere il campo di applicazione dell’uso obbligatorio del green pass, vuole completare la somministrazione della terza dose per anziani e fragili. E in ogni caso, prima dell’inizio di gennaio, l’esecutivo non vuole allentare le attuali restrizioni perché teme il pericoloso incrocio con l’influenza stagionale che potrebbe generare la pressione sugli ospedali. Il 31 dicembre termine lo stato di emergenza: l’obbligo del green pass è vincolato alla permanenza dello stato di emergenza. Con l’uscita dall’emergenza l’obbligo della certificazione verde sarà confermata solo per alcuni settori ed eventi.