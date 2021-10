Scontro durissimo Ue/Polonia. Von der Leyen: “Reagiremo”. Morawiecki: “No ai ricatti”

La presidente alla plenaria di Strasburgo “preoccupata”. Il premier polacco: “Non usciremo, ma no al Superstato Ue” Gli amichetti di Meloni e Salvini sono più simili alla Russia di Putin che all’Europa. Vogliono restare solo per scroccare i nostri soldi. Se ne vadano se non accettano le regole della democrazia e del diritto. Amici chi definisce “dignitosa” una nazione che è entrata nella UE solo per approfittare dei benefici (e ne ha avuti tanti) ma non intende rispettare le regole comuni? Troppo comodo.

Ed allora spero che questa “dignitosa” nazione se ne esca “dignitosamente” dalla UE, tanto ne facciamo volentieri a meno.

Non volete andarvene perché vi diamo tanti bei soldini. Allora rispettate le regole che avete sottoscritto. Altrimenti fuori dai piedi. Polonia e Ungheria dovrebbero essere espulse dall’UE, ci fanno solo perdere tempo per creare gli Stati Uniti Europei e forse fanno un favore a Putin.MA: Per polacchi, ungheresi, baltici l’Europa e’ vista soltanto come una mammella. Finito il latte, cercheranno un’altra (sempre se la troveranno in questi tempi di magra anche per gli angloamericani). Tutti i Paesi dell’Est sono in Europa solo per ovvie ragioni economiche: per prendere e fare dumping sui costi del lavoro, Polacchi in testa. Il corollario purtroppo dimostra quanto siano invece incompetenti (eufemismo) gli italiani che discutono del sesso degli angeli e non sanno neppure prendere i propri soldi. In fondo toccherà pur meritarsela l’appartenenza alla EU.Se sei dentro a “mungere la vacca” ma poi non rispetti i trattati e te ne vai per i fatti tuoi, caro Morawiecki, non puoi sperare di galleggiare a lungo. Dentro o fuori… ed in ogni caso ce ne faremo una ragione. Ormai con la Brexit una via è stata tracciata e la Polonia non è lo UK e saremo in grado di reggere il dramma di una nuova uscita. Ahi.. ahi.. che errore l’aver pensato ad allargare a tutti prima di aver ben definito termini e condizioni (non negoziabili) e conseguente cacciata in caso di gravi inadempienze.

Scontro durissimo Ue/Polonia. Von der Leyen: “Reagiremo”. Morawiecki: “No ai ricatti” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo