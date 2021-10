**Fondazione Open: Renzi, ‘finalmente il dibattimento dopo fogna giustizialista’**

Bene fa Renzi a dire ! bene cosi perché finalmente emergerà la verità e la nostra trasparente onesta. "La fine delle indagini sulla vicenda Open è realmente un'ottima notizia. Dopo due anni di incessanti indagini, perquisizioni giudicate illegittime dalla Cassazione, veline illegalmente passate ai giornali finisce il monologo dell'accusa. Finalmente arriva il momento in cui si passa dalla fogna giustizialista alla civiltà del dibattimento. E lì contano finalmente i fatti e il diritto. Alla fine di questa scandalosa storia emergerà la verità: non c'è nessun finanziamento illecito ai partiti perché tutto è bonificato e tracciato". Così Matteo Renzi in Senato commenta la fine delle indagini sull'inchiesta Open.

“La Leopolda -del resto- non era la manifestazione di una corrente o di una parte del Pd, ma -rivendica il leader di Iv- un luogo di libertà, senza bandiere e con tutti i finanziamenti previsti dalla legge sulle fondazioni. Quando il giudice penale vuole decidere le forme della politica siamo davanti a uno sconfinamento pericoloso per la separazione dei poteri. Loro vogliono un processo politico alla politica, noi chiederemo giustizia nelle aule della giustizia”.

“Adesso Renzi -spiega il suo ufficio stampa- ha 20 giorni per chiedere di essere interrogato dal Pm Luca Turco. L’udienza per l’eventuale rinvio a giudizio è attesa nella primavera del 2022”.

Fondazione Open, chiusura indagini per 11: ci sono Renzi, Boschi e Lotti

La procura di Firenze sta notificando in queste ore l’avviso di chiusura delle indagini nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità nei finanziamenti a Open, la fondazione attiva tra il 2012 e il 2018 per sostenere finanziariamente l’ascesa e l’attività politica di Matteo Renzi, prima come sindaco di Firenze e poi come segretario del Pd.

Tra le 11 persone indagate figurano lo stesso ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi, l’ex ministra e attuale capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi, il deputato del Pd Luca Lotti, l’ex presidente della Fondazione Open Alberto Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai.

Al senatore Renzi e i deputati Lotti e Boschi è contestato il reato di finanziamento illecito ai partiti, dal momento che la procura, tramite il procuratore aggiunto Luca Turco e il sostituto Antonino Nastasi, ritiene la Fondazione Open un’articolazione di partito. Sono indagate anche 4 società.

“Era ora che l’indagine arrivasse a conclusione, visto che durava da oltre due anni. Adesso la palla passa alla difesa. Secondo noi non c’è nessun tipo di reato. La Cassazione ha già messo qualche paletto, che renderà la partita interessante, avvincente e vincente” dice all’Adnkronos l’avvocato Federico Bagattini che con il collega Gian Domenico Caiazza difende Renzi.

La fondazione Open era nata con il nome di Big Bagn, poi modificato, per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi fino alla sua elezione a Presidente del Consiglio. È rimasta attiva fino al 2018

L’inchiesta sulla fondazione Open è stata eseguita dal procuratore aggiunto Luca Turco e dal sostituto Antonio Nastasi. I fatti contestati risalgono agli anni tra il 2014 e il 2018 e riguarderebbero le donazioni di denaro fatte alla fondazione Open da società.Lo scorso 11 ottobre, i nomi di Di Paolo e dell’avvocato Luca Casagni Lippi sarebbero stati inseriti nel registro degli indagati in concorso con l’ex presidente della fondazione Open, l’avvocato Alberto Bianchi.

Fondazione Open: chiuse le indagini La procura di Firenze ha chiuso l’inchiesta sulla fondazione Open per presunte irregolarità, ribattezzata “la cassaforte” che ha finanziato l’ascesa politica di Matteo Renzi. Sono 11 le persone indagate e destinatarie dell’avviso di conclusione delle indagini, compresi: il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti, facenti parte del consiglio di amministrazione, l’ex presidente di Open Alberto Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai. Sono inoltre coinvolte 4 società; i reati contestati sono quelli di finanziamento illecito ai partiti, corruzione, riciclaggio e traffico d’influenze. I reati contestati a Matteo Renzi nell’inchiesta Open A Matteo Renzi sarebbe stato contestato il reato di finanziamento illecito ai partiti, come direttore “Di fatto” della fondazione Open. Lo stesso vale per le altre persone alle quali è stato notificato l’avviso della conclusione delle indagini. Negli anni tra il 2014 e il 2018 sarebbero arrivati oltre 3,5milioni di euro nella cassa della fondazione Open, che avrebbe agito violando la legge di finanziamento pubblico ai partiti. La fondazione Open era nata nel 2012 con il nome di Big Bang; ha seguito la carriera politica di Matteo Renzi, rimanendo attiva fino all’aprile del 2018 raccogliendo in totale oltre 7 milioni di euro. La sede era presso l’ufficio dell’avvocato Bianchi.

