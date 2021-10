Grillo: “Reddito di cittadinanza idea rivoluzionaria.

Idea rivoluzionaria e bella, ma non in un paese come l’Italia pieno di furbetti, evasori e esperti nell’arte di arrangiarsi, e che non è tra i paesi che brillano per senso civico e responsabilità. Dove gli strumenti della giustizia per punire i colpevoli sono lenti e farraginosi. Finché non saranno migliorati questi aspetti la pratica del reddito di cittadinanza sarà sempre problematica e, peggio, ingiusta. Questi citati!

Sono gli infiltrati del reddito di cittadinanza (i tanti che, potendo lavorare, hanno preferito vivere alle spalle degli altri) che hanno offeso gli onesti contribuenti.