“Se l’Italia è tornata a contare, lo si deve all’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi”

Il nuovo “Ulivo” dovrà comprendere anche i 5Stelle, oppure dovrà “limitarsi” a coinvolgere solo Italia Viva e Azione? Ettore Rosato, coordinatore nazionale del partito di Renzi e vicepresidente della Camera, è convinto che non ci sia spazio per i grillini.

“Con Conte ci siamo già stati e abbiamo deciso che la sua esperienza è stata fallimentare per il Paese e, quindi, è inutile riproporre un’esperienza fallimentare” ha spiegato l’esponente di Iv a IlGiornale.it.

“Nelle grandi città come Roma, Milano e Torino” il centrosinistra, “ha vinto anche grazie al fatto che non c’era il M5S. Questa è una discriminante importante” ha ribadito Rosato. Poi, ha aggiunto: “ragioneremo su quali saranno le migliori coalizioni da costruire e qual è il progetto che sta dietro il messaggio che si vuole dare al Paese”.

Per l’esponente di Iv: “ci vuole un’area centrista, riformista e plurale che vede tutto quel pezzo di centrodestra che non si identifica nei sovranismi e negli eccessi della destra per dare continuità al progetto cominciato da Mario Draghi”.