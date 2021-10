Ruby-ter, Berlusconi assolto: Berlusconi: “Draghi al Quirinale? Meglio premier. Io? Sono in forma”

Silvio Berlusconi è stato assolto nel processo Ruby ter di Siena “perché il fatto non sussiste“.

L’ex premier, nella tranche senese del procedimento, è stato assolto dalle accuse di corruzione in atti giudiziari insieme al pianista di Arcore Danilo Mariani. Secondo i giudici, il Cavaliere non avrebbe mai versato sul conto bancario di Mariani con la causale “rimborsi spese” una cifra vicina a 170 mila euro in tre anni per costringerlo a dichiarare il falso sulle così dette “cene eleganti” di Arcore, ovvero le serate a cui prendevano parte alcune ragazze, ribattezzate le Olgettine, e la giovane tunisina Karima El Mahroug, detta “Ruby Rubacuori“.

A pronunciare la sentenza è stato il presidente del collegio Simone Spina dopo una camera di consiglio durata un’ora. Assolto con la stessa formula anche il pianista Danilo Mariani, anche lui imputato per il reato di corruzione in atti giudiziari. “Grandissimo risultato, tutti e due assolti con formula piena: sono veramente contento. Non stupito: è il giusto epilogo di questo processo che forse si doveva fermare un po’ prima“. Così’ uno dei legali di Silvio Berlusconi, avvocato Enrico De Martino, dopo la sentenza.

C’è anche la reazione del Cavaliere, comunicata dall’avvocato Federico Cecconi “Ho sentito Berlusconi poco fa, è evidentemente sollevato e soddisfatto“.

Berlusconi: “Draghi al Quirinale? Meglio premier. Io? Sono in forma” Eccolo subito che alza la cresta. Ma endo vai se non ce la fai a stare in piedi! Secondo me sarebbe puro autolesionismo mandare per i futuri sette anni al Quirinale un ultra ottuagenario malconcio, in attesa di giudizio in più tribunali e con una reputazione che non si può nemmeno qualificare per non incorrere in una richiesta di danni.