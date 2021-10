La vecchia sinistra italiana, ideologica e comunista vuole un mondo bipolare. Si inventa i fascisti anche dove non ci sono al solo scopo di giustificare la loro presenza in difesa della purezza democratica. O CON ME O CONTRO DI ME non ci sono eccezioni! Chi sgarra, come RENZI e CALENDA vengono massacrati dalla DITTA e dai suoi scagnozzi, giornalisti, presentatori TV e PM disposti a raccontare balle ed a indagare inventando pretesti per affossare la credibilità di chi devia dalla “linea del partito”. Il periodo d’oro dell’ITALIA è stato quello dove un CENTRO FORTE, di volta in volta si alleava con la destra o con la sinistra allo scopo di meglio interpretare il volere delle masse in quel momento. Ma ai comunisti ciò NON PIACE! Loro vogliono dividere gli italiani come nel ‘800 o a destra o a sinistra, o con me o contro di me, tutti quelli che la pensano come me, anche se sono dei deficienti, sono bravi ed intelligenti! Tutti quelli che la pensano come te sono cattivi e deficienti al di la della bontà delle loro tesi e delle loro proposte. Fu così che in Europa, dove prevalsero i comunisti ci furono milioni di morti ed altrettanto successe quando prevalsero i nazifascisti. La sinistra vuole ritornare a quei tempi? IO NO! Io voglio un CENTRO FORTE CHE DI VOLTA IN VOLTA SI ALLEA CON LA DESTRA O CON LA SINISTRA IN FUNZIONE DELLE PROPOSTE CHE SONO PIU’ VICINE AL VOLERE DEGLI ITALIANI!

COSA SERVE AL ITALIA DEL FUTURO! UN CENTRO FORTE CHE DI VOLTA IN VOLTA SI ALLEA CON LA DESTRA O CON LA SINISTRA IN FUNZIONE DELLE PROPOSTE CHE SONO PIU’ VICINE AL VOLERE DEGLI ITALIANI! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo