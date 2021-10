nevalevalapena , eccome!

La reputazione di Draghi a livello europeo non si discute, e non potete sostenere cari vedovi contiani, dicendo ma questo non significa che non abbia trovato un lavoro già fatto al quale altro, ha dovuto fare delle modifiche, ma neanche Draghi in persona fa come Renzi che si prende i meriti di quello che non fa. Contiani di GRULLANDIA! Ma siete in grado di valutare la situazione se RENZI NON VI FACEVA SALTATE E NON FOSSE ARRIVATO DRAGHI. NO SIETE TROPPO IGNORANTI O CELEBRO LESI.

POI PROSEGUITE SBRODOLANDO! Tutto quello che abbiamo detto non significa che noi siamo a favore di Draghi, ma ammettiamo che è una persona capace e preparata, che nonostante tutto non potrà impedire che i soldi vengano restituiti con le tasse.

MA GENTE DI GRULLANDIA, CON CHE COSA ANDEBBE PAGATO IL DEBITO SE NON CON LE TASSE? NESSUNO TI REGALA MIGLIARDI.IL PROBLEMA FAR PAGARE A TUTTI LE TASSE, E CHE LE TASSE SIANO EQUE.IN CONFIOMITA AL TUO GUADAGNO.E IN ITALIA QUESTO E UN GROSSO PROBLEMA.CHE IL GOVERNO DRAGLI CI STA GIA LAVORANDO-

E NON ARRAMPICATEVI SUGLI SPECCHI ORA DICENDO! Quello che ci da un leggero disturbo è che fate politica perché non avete capacità lavorative, non siete propositivi neanche a livello politico, anche perché aveste capito di politica, avreste capito che i soldi che la UE ci ha dato vanno restituiti con gli interessi.

GRULLI NON DATE COLPE VOSTRE AD ALTRI, PARLO DI COMPETENZA CAPACITA PROPOSITIVA E POLITICA. IN DUE ANNO DI VOSTRO GOVERNO SE NON VI FACEVANO SLTATE L’ITALIA ERA GIA FALLITA.