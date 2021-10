Un uomo cosi fantile, si può definire solo un povero pagliaccio nello scrivere ma, anche chi sponsorizza la sua visibilità è un cretino.

Il copione è sempre lo stesso, usato nel 2015 quando diede del dittatore a Renzi, qualche giorno fa’ usa la stessa frase con super Mario “Draghi come Mussolini”

Il green Pass non è una misura sanitaria ma politica continua il pluricondannato. arrogante e presuntuoso giornalista mentre pretende di influenzare gli elettori , invitato quasi fisso dalla Gruber 8 e Mezzo e non solo.

Nessuna lezione può venire da un uomo di estrema destra e prezzolato come Marco Travaglio!

• In Italia si continua a confondere la DEMOCRAZIA con l’assemblearismo e la discussione permanente.

• Ma la democrazia è invece un esercizio di democratico confronto, fra le idee, per DECIDERE; se invece si strumentalizza il confronto per impedire il governo delle cose, allora il VOTO DI FIDUCIA diviene un esercizio democratico indispensabile.

A chi dice: Continuiamo a tapparci il naso, la Travaglite acuta è agli sgoccioli. No cari amici! Mai sottovalutare I diffamatori e mai avere troppa fiducia nelle capacità di capire in un elettorato che esprime il 50 % degli analfabeti funzionali. Basta con il dire siamo superiori, anche quando gli altri ci fanno a pezzi. Ma quando impareremo a comunicare?? in modo diretto ed immediato alle infamie a getto continuo?? Quando lo sapremo fare sarà sempre troppo tardi. Travaglio va punito da tutti noi. Ci ha ammorbato la vita e contribuito per primo ha rendere il nostro paese irrespirabile. È di un odio inimmaginabile verso persone per bene che vorrebbe con i suoi articoli e i suoi interventi in tv demolire e denigrare ma tutto gli si rivolta contro per le bugie che dice ,per i rilievi falsi, per le frasi denigratorie al massimo che finisce per pagare il tutto per risarcimento.Al posto di tapparsi il naso! la domanda è, fin quando continueranno a lasciarlo inveire contro ipotetici suoi nemici che sono solamente ipotetici e i processi tutti persi lo dimostrano ampiamente . La nostra Magistratutra vorrebbe farci credere che non ha nessuna legge che impedisca a questo distruggi famiglie e persone oneste di continuare a farlo? SOLO RENZI! Renzi gli sta spezzando le corna a Travaglio pezzo dopo pezzo, e questo al signor Travaglio gli fa molto male. Noi Renziani siamo molto orgogliosi e cerchiamo nel nostro piccolo alla riduzione delle corna di Marco Travaglio.