Assedio sovranista all’Ue, Draghi e Merkel provano ad arginarlo.Polonia, gas, migranti infiammano il Consiglio europeo. La cancelliera ammette: “Lascio in una fase preoccupante” Andrebbero cacciati gli scrocconi che si sentono più vicini a Putin che alle democrazie liberali della UE, a cominciare da Polonia e Ungheria. Visegrad è la nuova palla al piede dell’Unione, così come la casa regnante inglese lo è stata prima della Brexit.

Proprio adesso che il Next Generation spiana la via verso una maggiore integrazione europea in materia finanziaria, parte il ricatto dei Paesi meno sensibili agli ideali liberaldemocratici che dovrebbero animare tutti gli Stati membri.

Il ricatto può funzionare per via della struttura politica che l’Unione si è data: quella appunto dell’«unione» e non della «confederazione»: club privato aperto ai soli soci (con nessun potere verso di essi se non per quanto concerne il regolamento interno) anziché condominio con obbligo coercitivo di provvedere in misura proporzionale al mantenimento delle parti comuni, oltre che al rispetto del regolamento.

Nella pratica, l’Unione non può imporre agli Stati membri nient’altro che indirizzi e raccomandazioni, che ciascun parlamento locale dovrà (potrà) in seguito far propri legiferando di conseguenza. Senza unanimità, dunque, non vi è alcun modo di rendere esecutiva alcuna legge che abbia lo stesso valore su tutto il territorio dell’Unione.

Occorre superare questo stato di cose: trasformare il club in condominio, con un governo, un parlamento e una magistratura che abbiano poteri effettivi sulle materie «condominiali» (esteri, difesa, economia, finanza) e possano pertanto deliberare norme esecutive non necessariamente all’unanimità, ma a maggioranza.

Detto ciò, l’Unione non sarebbe tuttavia oggi in grado di sopportare una nuova «Polexit», ma neppure ulteriori ritardi in un processso di integrazione sempre più urgente che conduca al più presto alla nascita di un vero Stato federale europeo. Se i Paesi Visegrad dovessero ulteriormente ostacolare il processo di integrazione, non vi sarebbe altra via che quella della costituzione, in parallelo con l’Unione (piuttosto che in naturale successione) di un primo nucleo di Stato federale europeo con quei soli Paesi che accettino espressamente di farne parte.

Europa federale ed Unione Europea camminerebbero così l’una accanto all’altra: la prima con effettivi poteri che porterebbero alla nascita di una vera banca centrale, di una moneta comune, di un solo esercito, di una politica estera condivisa, di una fiscalità armonizzata; la seconda come comunità economica di libero scambio in dialogo con lo Stato federale ma non tenuta ad osservarne le disposizioni e le leggi.

Nella speranza che i Paesi non federati vengano progressivamente attratti nell’orbita federale e rinuncino con libera scelta alla sovranità nazionale nelle materie di interesse comune. Preferendo il «green pass» federale allo stillicidio dei tamponi unitari.

La realtà è che l’Europa non ha una costituzione perché bocciata da referendum in Olanda e Francia e la Commissione Europea vuole sostituire regolamenti politici momentanei a materia di tipo costituzionale.

Assedio sovranista all’Ue, Draghi e Merkel provano ad arginarlo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo