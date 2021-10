Bettini: “Proposta di Brunetta coraggiosa, sì a unire socialisti, popolari e liberali” Il dirigente Pd: “Attenzione a non far fuori Draghi facendo cadere governo”

Così Bettini il 5 settembre di quest’anno: “sarebbe un errore tenere Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023”. E invece oggi se n’esce tranquillamente con “il Pd sosterrà il premier senza esitazioni fino al 2023”? Complimenti per la coerenza!

No Bettini, non ci sarà alcun “combinato disposto” per far cadere Draghi, a meno che qualche franco tiratore all’interno del PD (di cui non faccio il nome …) predisponga una trappola. Ma questo signore è lo stesso del ”Conte o morte” e ora sposa la linea di Calenda-Renzi ? Niente, il PD è veramente una barzelletta ! E poi cosa c’entrano i postcomunisti del PD con la federazione dei liberali e riformisti ? mah !

Ok ma non è lo stesso che durante la crisi conte2 disse ora sistemerò tutto io ? I parlamentari li conosco bene e so come trovare il gruppo dei salvatori. Sappiamo come andò a finire. Non è lo stesso che propagandava conti o morte? inutile commentare. Non si riesce a capire come mai venga sempre intervistato un elemento che è solo un millantatore, perché si finge un grande politico, mentre capisce di politica come i comuni lettori capiscono di astronomia. L’Italia è diventata veramente una terra cineforum.



Entrambi teorizzano l’alleanza “organica e strutturale” con il movimento 5 Stelle. Se, pensare che è considerato lo stratega occulto del pd la dice veramente lunga sullo stato di quel partito. E vorrei far notare che Letta la pensa esattamente come Bettini.Entrambi teorizzano l’alleanza “organica e strutturale” con il movimento 5 Stelle. Dunque, non vi è alcuna differenza tra Letta e Bettini. Ad ogni modo, Calenda, Renzi, Brunetta & Co abbiano il coraggio di fondarlo, questo benedetto partito di centro. I dissidenti di FI abbiano il coraggio di rompere con l’attuale cdx a trazione sovranista. Se cambierà la legge elettorale in senso proporzionale, il nuovo partito centrista potrà presentarsi da solo.

Se rimarrà in vigore l’attuale sistema, i centristi potranno stringere un’alleanza elettorale con il costituendo ulivo 2.0, per le candidature nei collegi uninominali. . Altrimenti…. si tacciano!

