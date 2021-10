La cosa si fa seria. Dunque servono persone serie.

Matteo Salvini, il disturbatore della diligenza. Prometteva sfracelli sulla manovra ma sa che potrà strappare davvero poco. Sulle pensioni si va col cacciavite e senza l’accordo in maggioranza i soldi per le tasse finiscono congelati in un Fondo.

Nella dinamica schizofrenica che macina battaglie e ripiegamenti, c’è una frase che Matteo Salvini ha pronunciato l′11 settembre, poco più di un mese fa: “Faremo le barricate davanti al Parlamento per difendere quota 100”. A pochi giorni dal Consiglio dei ministri che certificherà la fine di quella che non è solo la misura della Lega sulle pensioni, ma soprattutto il marchio della politica economica sovranista, le barricate non si sono viste. E non si vedranno. In mezzo c’è stato il capitombolo alle elezioni amministrative, ma questo elemento da solo non basta a spiegare le sfumature delle ultime ore. Le barricate sono evolute in un sms inviato a Mario Draghi, durante una pausa del processo Open Arms, per un incontro a stretto giro, prima del via libera alla manovra. Ma al di là dei toni meno infuocati c’è una ragione per cui Salvini è passato dalla modalità assalto alla diligenza a un atteggiamento da disturbatore: sa di aver già perso, ma soprattutto sa che quello che potrà strappare in extremis è davvero poco.

Se la dinamica di disturbo ha ancora un senso dopo che il premier ha detto chiaramente che quota 100 non sarà rinnovata è perché Salvini non può mollare del tutto la presa sulle pensioni. Non tanto perché così risulterebbe incoerente e non solo perché rinunciare a una bandiera che ha dietro milioni di pensionati non è la stessa cosa che lasciare per strada qualche altra concessione agli altri partiti della maggioranza. Il dato di giornata che aggiorna lo strascico dell’impatto della manovra di Draghi sulla Lega è la necessità che ha Salvini di dare un segnale di forza dentro un centrodestra in subbuglio. Non è un caso se nella telefonata con Silvio Berlusconi, avvenuta anche questa durante una pausa dell’udienza a Palermo, si è parlato della manovra, oltre che di una serie di misure economiche, dalla legge sulla concorrenza alla riforma degli appalti.

POI: Salvini ha una fiducia infinita nel proprio faccione. Non si rende conto che il teatrino della politica è la cosa che nuoce di più alla veracità di un partito di lotta e di governo. Facile prevedere che appena l’elettorato avrà realizzato che la “lotta” è tarocca gli presenterà il conto elettorale, e un posto d’onore nello sbeffeggio politico del carnevale di Viareggio, come testolone piangiolento che dice sempre “sissignore!” ai piedi del Drago. E lo chiavan….Capitan Fracassa …uno che fa solo tanto …..” rumore”. Abbaia e sbava da tutte le parti…e il COVID e ancora in giro.

La cosa si fa seria. Dunque servono persone serie. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo