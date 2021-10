RENZI A RUOTA LIBERA.

Covid, Renzi: d’accordo con lockdown solo per non vaccinati

“Oggi in Austria il nuovo governo ha detto che siccome stanno aumentando i casi, se ci saranno dei lockdown si faranno solo per chi non è vaccinato o non ha preso il covid. Sono d’accordo. Dopodiché secondo me serve la terza dose, esattamente come serve l’antinfluenzale tutti gli anni.”

E ribadisco ancora “Servono i soldi del Mes” si “Servono i soldi del Mes”. Lo ha detto Matteo Renzi durante la presentazione di ‘Controcorrente’ a Nuoro. “Ci sono tanti denari in arrivo, che servono per fare tante cose, fra cui le infrastrutture” spiega. “Nuoro per esempio è l’unica provincia sarda che ha la ferrovia a scartamento ridotto e non ordinario – conclude -. Ma accanto a ciò servono soldi per la sanità, perché il punto centrale è che sulla sanità ci sarà da spendere molto nei prossimo anni”.

SUL Rdc: Renzi, ‘per cambiarlo chiesto abolizione totale’ “Inizialmente dicevano che il reddito di cittadinanza non si tocca, poi Fico ha detto che si può migliorare. Certo, peggio di così non si può fare. Io ho chiesto l’abolizione totale perché è l’unico modo per ottenere che si modifichi”.

Destra, Renzi: “Preferisco guida Berlusconi a Meloni sovranista e antieuropeista”

“Preferisco una destra guidata da Berlusconi che una dalla Meloni, che è antieuropeista e sovranista”. Lo ha detto Matteo Renzi durante la presentazione di “Controcorrente” a Nuoro “Alejandro Agag portó Berlusconi dentro al PPE: ho sperato che qualcuno facesse qualcosa di simile con Salvini, non è avvenuto al momento. La Meloni invece è alleata della destra più dura, in Europa sta con i polacchi che sono contro gli interessi italiani”.

SUL Inchiesta Fondazione Open, dice Renzi: «… Attendiamo con simpatia e curiosità il momento in cui Conte smetterà di parlare del presunto 1% di Italia Viva per iniziare a parlare del presunto 5% che il suo amico Di Donna chiedeva agli imprenditori interessati a stare nel business delle mascherine». «Non mi fermano nemmeno le polemiche sulle indagini – continua Renzi- . Ieri, sulla vicenda Open, ho rilasciato questa dichiarazione. L’udienza dal GUP sarà nella primavera 2022, questo processo ci accompagnerà almeno fino al 2025. Per chi vuole saperne di più, qui c’è il video della parte audiolibro su Open. Basta avere pazienza e la verità arriva: il tempo è davvero galantuomo, come dimostrano le varie cause che sto e stiamo vincendo in sede civile. A questo proposito, ho ricevuto in sede penale le scuse del mio vicino di casa, sulla famosa vicenda che ha coinvolto la mia famiglia in pieno lockdown: ho scritto questa lettera al Giudice. La settimana prossima – insieme a tutta la mia famiglia – procederemo a chiedere i danni in sede civile. Possono aggredirci quanto vogliono, noi non perdiamo la calma e chiediamo giustizia. Ovunque».

