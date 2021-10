È un Conte nervosetto quello che se la prende con Italia Viva.

Però tocca capirlo.

Qui lo vediamo mentre si candidava come punto di riferimento della nascente alleanza per lo sviluppo sostenibile, ora finisce per non rappresentare neanche se stesso.

Massima comprensione.

“Ci hanno accusato di aver creato problemi al Paese in piena pandemia, invece li abbiamo risolti: dovevamo evitare che l`Italia finisse nelle mani di una destra antieuropea e sovranista, che in quel momento avrebbe eletto Matteo Salvini premier e Giorgia Meloni vice.

Saremmo stati il Paese-zimbello d`Europa. Abbiamo salvato l`Italia anche contro il Pd di allora. Dovrebbero dirci grazie. Ma apprezziamo anche un non spudorato silenzio.”

Ben detto RENZI i fatti ti stanno dando ragione grazie di aver contribuito ha formare un governo Draghi oggi l’Italia è economicamente più forte siamo quasi fuori dalla pandemia Grazie hai vaccini di massa e il Gren Pass un Italia più credibile in EU e nel mondo chi non lo riconoscono sono solo dei miopi deleteri NEVALEVALAPENA avanti con forza e coraggio “In soli 8 mesi, il capo del governo ha restituito credito al suo paese, lanciato delle riforme e ripristinato l’autorità dello stato” credibilità e competenza istituzionale Premier indiscusso in Italia e in EU NEVALEVALAPENA grazie Renzi Italia Viva che hanno contribuito ad un governo Draghi che sta portando l’Italia fuori dalla crisi pandemica economica tutti i dati ISTAT lo dimostrano : W Italia Viva coesa e compatta

CONTE BASTA. Giuseppi, ma davvero non hai imparato la lezione? ultima modifica: da

